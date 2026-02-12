Baltijas balss logotype
Происхождение выражения «индюк тоже думал, да в суп попал» 0 378

В мире животных
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Происхождение выражения «индюк тоже думал, да в суп попал»

Считается, что данная пословица в изменённом варианте возникла благодаря небольшому рассказу.

 

Сюжет таков: крестьянин торговал на рынке индийским петухом. Узнав, что покупатель заплатил 15 талеров за попугая, крестьянин потребовал за своего «индюка» 30 талеров, утверждая, что он «в два раза больше попугая». На возражение о том, что попугай умеет говорить, а петух — нет, крестьянин ответил: «Мой петух не говорит, но зато он больше думает». Это выражение также использовал русский драматург А. Н. Островский в своей пьесе «Горячее сердце».

Стоит отметить, что индюк не обладает какими-либо особыми мыслительными способностями. Скорее, его «умный» вид создаётся благодаря способности надуваться, а также важности нахохливания и глубокомысленного молчания.

Оставить комментарий

