Барханная кошка общается не так, как большинство ее родственников: вместо привычного мяуканья она издает звуки, напоминающие лай. Такая особенность связана с условиями жизни в пустыне.

Этот небольшой хищник достигает около полуметра в длину без учета хвоста и весит примерно три килограмма. Вид был впервые описан в 1858 году французским натуралистом Виктором-Жаном-Франсуа Лошем во время экспедиции в Северную Африку. Латинское название Felis margarita животное получило в честь генерала Жана Огюста Маргарита, руководившего той экспедицией.

Барханные кошки ведут одиночный образ жизни и в основном активны ночью. Однако в сезон размножения им необходимо найти партнера, и тогда на первый план выходит голосовая связь. Их барабанные перепонки увеличены и работают как резонаторы, усиливая издаваемые звуки.

В арсенале этих животных — рычание, шипение, крики и характерный лай. В открытой пустынной местности почти нет густой растительности, поэтому звук распространяется на большие расстояния, тогда как увидеть друг друга бывает сложно. Благодаря громким сигналам кошки способны обнаружить сородичей и обозначить границы своей территории.

Интересно, что барханные кошки умеют отлично рыть норы — в этом они напоминают собак. В остальном же по своим особенностям они соответствуют типичным представителям семейства кошачьих.