Новое исследование Мичиганского университета опровергает классическую теорию о том, что феноменальная скорость вилорогой антилопы — самого быстрого наземного животного Северной Америки — развилась в «гонке вооружений» с вымершим американским гепардом.

Анализ окаменелых костей лодыжек предков вилорогов, живших более 12 миллионов лет назад в эпоху миоцена, показал, что ключевые анатомические адаптации для скоростного бега (в том числе короткая таранная кость) сформировались задолго до появления этого хищника. Учёные пришли к выводу, что высокая скорость была эволюционной стратегией выживания не из-за преследования, а в ответ на меняющийся климат: способность к быстрым и дальним миграциям позволяла животным перемещаться между фрагментированными лесными массивами и источниками воды по мере иссушения ландшафта.

Этот взгляд в глубокое прошлое показывает, что вилороги обладают врождённой устойчивостью к изменениям среды, но одновременно служит предостережением. История их древних родственников, которые в итоге вымерли, демонстрирует, что даже самые совершенные адаптации могут не спасти популяцию, если экосистемные изменения становятся слишком резкими и стремительными.