* На крыле стрекозы, вблизи его верхней части, заметно утолщение, называемое птеростигма (крыловой глазок), которое гасит автоколебания и вибрации крыла. Изучая аэродинамику стрекоз, ученые-бионики смогли применить эти знания при создании современных самолетов. Стрекозы обладают способностью летать, изменять направление, зависать в воздухе и управлять каждым крылом независимо. На них не влияет инерция. Наблюдая за стрекозами, Игорь Сикорский разработал вертолет.

* Стрекоза является самым эффективным и совершенным хищником, когда-либо существовавшим на Земле. 95% всех атак этих насекомых завершаются успешной поимкой добычи. Для сравнения, у акулы этот показатель составляет около 50%, а у льва — 25%.

* Некоторые виды стрекоз в период миграции способны преодолевать тысячи километров. Рекорд составляет шесть с половиной тысяч километров! Средняя скорость полета стрекозы достигает около 30 км в час, а максимальная — в два раза больше!

* В одном сложном глазу стрекозы может находиться до 30 тысяч фасеточных глазков (омматидиев). Верхняя часть этого глаза воспринимает мир в черно-белых тонах, в то время как нижняя различает цвета, включая ультрафиолетовую часть спектра. Даже блики света от водной поверхности не могут ослепить это удивительное создание природы. На темени расположены три простых глазка.

* Это насекомое может поворачивать голову на 180 градусов, а его обзор охватывает 360 градусов.

* В 2009 году в Англии был создан специальный заповедник для этих удивительных насекомых, известных как летающие драконы (в переводе с английского) — в природном заповеднике Уикен-Фен в Кембриджшире (Former Dragonfly Centre at Wicken Fen (Cambridgeshire)). Здесь с мая по сентябрь можно было увидеть до 21 различных видов, что составляет почти половину всех местных видов Великобритании. К сожалению, в конце 2018 года стало известно, что аренда Центра «Стрекоза» не будет продлена. Национальному фонду, владеющему коттеджем, требовалась вся площадь здания для размещения растущего штата сотрудников. После долгих раздумий организаторы решили не искать новое место для Центра «Стрекоза», а сосредоточить усилия на партнерской работе по всей стране и создали проект «Горячая точка Стрекоза». Этот значок обозначает все экотропы, где можно встретить стрекоз, и особые заповедные территории.

* В Японии стрекоза символизирует доблесть воина и его бесстрашие. Японцы иногда называют свою страну Страной стрекоз. Во всем мире трудно найти место, где разнообразие этих насекомых могло бы соперничать с Японией. На острове Сикоку расположен парк, посвященный этим насекомым — «Королевство стрекоз» (Shimanto Dragonfly Park). Здесь находятся пруды и озера различной глубины; долины вокруг реки Симанто окружены невысокими холмами, покрытыми смешанным лесом. В первом в мире заповеднике стрекоз обитает 77 различных видов, что является наибольшим количеством видов в Японии.

* Стрекозы не имеют слуха, однако способны ощущать колебания звука; их обоняние ограничено.

* Стрекоза может выхватить паука из его ловчих нитей.

* Стрекоза символизирует изменения, и многие верят в ее магические свойства.