Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Элита против России. Кто автор кризиса?» Башни Кремля «пошатнулись»

Lifenews
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Элита против России. Кто автор кризиса?» Башни Кремля «пошатнулись»

Философ Сергей Переслегин объяснил, что российские элиты выступают против России и берут курс на развал по примеру СССР.

Сергей Переслегин назвал блокировки интернета и мессенджера Telegram неконституционными действиями властей РФ и сравнил это с «сухим законом» в СССР. Он заявил это попыткой обозлить общество и раскачать ситуацию в России. Также он заявил о серьезном кризисе в РФ и отсутствии "образа будущего".

В комментариях пишут: "Вот я думаю, раз уж Переслегин заговорил в таком ключе - то башенки явно крениться сильно начали", "Борисыч проснулся, оказывается власть олигархов и коррупционеров - антинародна 😂", "Считаю власть России делает всё возможное для развала страны", "Ситуация выглядит безнадёжно, я как гражданин и патриот целиком за сохранение страны, но что я могу сделать, если чиновники под действием непонятных сил толкают страну в пучину?! Адекватность Путина тоже вызывает сомнения", "Должно было пройти 30 лет чтобы Переслегин проснулся и одел настоящие очки! Заговорил, но прекратите называть элитой воров, похитившей все богатство страны за копейки и продавшей все и вся в Российской Федерации".

Читайте нас также:
#кризис #коррупция #СССР #общество #telegram #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео