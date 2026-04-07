Сергей Переслегин назвал блокировки интернета и мессенджера Telegram неконституционными действиями властей РФ и сравнил это с «сухим законом» в СССР. Он заявил это попыткой обозлить общество и раскачать ситуацию в России. Также он заявил о серьезном кризисе в РФ и отсутствии "образа будущего".

В комментариях пишут: "Вот я думаю, раз уж Переслегин заговорил в таком ключе - то башенки явно крениться сильно начали", "Борисыч проснулся, оказывается власть олигархов и коррупционеров - антинародна 😂", "Считаю власть России делает всё возможное для развала страны", "Ситуация выглядит безнадёжно, я как гражданин и патриот целиком за сохранение страны, но что я могу сделать, если чиновники под действием непонятных сил толкают страну в пучину?! Адекватность Путина тоже вызывает сомнения", "Должно было пройти 30 лет чтобы Переслегин проснулся и одел настоящие очки! Заговорил, но прекратите называть элитой воров, похитившей все богатство страны за копейки и продавшей все и вся в Российской Федерации".