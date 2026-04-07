Орбан рассказал Путину сказку 0 290

В мире
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбан рассказал Путину сказку
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: Орбан рассказал Путину сказку про льва и мышь.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2025 года рассказал ему популярную у себя в стране сказку про льва и мышь. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на транскрипт разговора.

В частности, глава венгерского правительства рассказал народное предание о том, как мышь освободила пойманного в сеть льва так, как ранее «царь зверей» спас жизнь грызуну. По мнению Орбана, эта сказка символизирует отношения Москвы и Будапешта.

«Вчера наша дружба достигла такого высокого уровня, что я могу помочь любым способом (...) В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам», — добавил премьер-министр.

#Виктор Орбан #дипломатия #Россия #политика #Венгрия
