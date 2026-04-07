Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасная привычка: почему губки нельзя «дезинфицировать» в микроволновке 0 112

Люблю!
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасная привычка: почему губки нельзя «дезинфицировать» в микроволновке

Идея быстро обеззаразить кухонную губку в микроволновке кажется удобной и эффективной. Однако специалисты предупреждают: такой способ не только не гарантирует чистоту, но и может создать дополнительные риски для здоровья и техники.

Почему метод не работает

Главная проблема — неравномерный нагрев. Даже при высокой температуре микроволновка прогревает губку не полностью, поэтому часть бактерий выживает. Более того, оставшиеся микроорганизмы могут продолжать активно размножаться, сводя на нет попытки «стерилизации».

Риск для здоровья

Эксперты отмечают, что при регулярном использовании микроволновки для таких целей бактерии могут оседать внутри камеры прибора. В дальнейшем они способны попадать на пищу при разогреве, что увеличивает риск заражения и может негативно сказаться на здоровье.

Опасность для техники

Еще один важный момент — безопасность. Влажные губки при нагреве могут перегреваться, что повышает риск повреждения устройства, короткого замыкания и даже возгорания. Материал губок не рассчитан на подобные нагрузки.

Что делать вместо этого

Наиболее надежный способ — регулярная замена губок. Специалисты советуют менять их не реже одного раза в неделю, особенно при активном использовании.

Тем, кто стремится сократить отходы, стоит рассмотреть альтернативу — многоразовые тканевые салфетки из натуральных материалов. Их можно безопасно стирать и дезинфицировать без риска для бытовой техники.

Микроволновая печь предназначена для приготовления и разогрева пищи, а не для обеззараживания кухонных принадлежностей. Попытки использовать ее не по назначению могут привести к обратному эффекту — накоплению бактерий и поломке прибора.

Регулярная уборка кухни, своевременная замена губок и соблюдение базовых правил гигиены остаются самым простым и эффективным способом защитить себя и близких от вредных микроорганизмов.

Читайте нас также:
#кухня #техника #гигиена #микроволновка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео