Идея быстро обеззаразить кухонную губку в микроволновке кажется удобной и эффективной. Однако специалисты предупреждают: такой способ не только не гарантирует чистоту, но и может создать дополнительные риски для здоровья и техники.

Почему метод не работает

Главная проблема — неравномерный нагрев. Даже при высокой температуре микроволновка прогревает губку не полностью, поэтому часть бактерий выживает. Более того, оставшиеся микроорганизмы могут продолжать активно размножаться, сводя на нет попытки «стерилизации».

Риск для здоровья

Эксперты отмечают, что при регулярном использовании микроволновки для таких целей бактерии могут оседать внутри камеры прибора. В дальнейшем они способны попадать на пищу при разогреве, что увеличивает риск заражения и может негативно сказаться на здоровье.

Опасность для техники

Еще один важный момент — безопасность. Влажные губки при нагреве могут перегреваться, что повышает риск повреждения устройства, короткого замыкания и даже возгорания. Материал губок не рассчитан на подобные нагрузки.

Что делать вместо этого

Наиболее надежный способ — регулярная замена губок. Специалисты советуют менять их не реже одного раза в неделю, особенно при активном использовании.

Тем, кто стремится сократить отходы, стоит рассмотреть альтернативу — многоразовые тканевые салфетки из натуральных материалов. Их можно безопасно стирать и дезинфицировать без риска для бытовой техники.

Микроволновая печь предназначена для приготовления и разогрева пищи, а не для обеззараживания кухонных принадлежностей. Попытки использовать ее не по назначению могут привести к обратному эффекту — накоплению бактерий и поломке прибора.

Регулярная уборка кухни, своевременная замена губок и соблюдение базовых правил гигиены остаются самым простым и эффективным способом защитить себя и близких от вредных микроорганизмов.