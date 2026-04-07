Трамп оправдал удары США по Ирану желанием защитить геев

В мире
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп оправдал удары по Ирану желанием защитить права ЛГБТ.

«Их (представителей ЛГБТ) убивают, их сбрасывают с крыш зданий. Они хотят, чтобы мы продолжали бомбить, потому что их жизнь в гораздо большей опасности», — сказал американский лидер, комментируя ситуацию с правами меньшинств в Иране.

Ранее Трамп заявил, что уничтожит в Иране все электростанции и мосты. По его словам, такое развитие событий неизбежно случится, если Тегеран не согласится с требованиями открыть Ормузский пролив. Вернем в каменный век, да», — сказал он.

Читайте нас также:
#Иран #США #права человека #Дональд Трамп #дипломатия #политика
Оставить комментарий

(1)

