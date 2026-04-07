Президент США Трамп заявил, что удары по Ирану ему нужны для защиты геев.

Президент США Дональд Трамп оправдал удары по Ирану желанием защитить права ЛГБТ.

«Их (представителей ЛГБТ) убивают, их сбрасывают с крыш зданий. Они хотят, чтобы мы продолжали бомбить, потому что их жизнь в гораздо большей опасности», — сказал американский лидер, комментируя ситуацию с правами меньшинств в Иране.

Ранее Трамп заявил, что уничтожит в Иране все электростанции и мосты. По его словам, такое развитие событий неизбежно случится, если Тегеран не согласится с требованиями открыть Ормузский пролив. Вернем в каменный век, да», — сказал он.