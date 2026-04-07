О дешёвых путешествиях на время придётся забыть?

Дата публикации: 07.04.2026
Напряжённость на Ближнем Востоке и связанный с ней энергетический кризис влияют и на туристическую отрасль, активный сезон которой стремительно приближается. Это может изменить как планы поездок жителей Латвии, так и интерес иностранных туристов к стране.

В начале этого года число туристов в Латвии немного сократилось, однако это не связано с кризисом на Ближнем Востоке, в интервью программе «900 секунд» на TV3 заявил исследователь туризма, руководитель Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Эрик Лингеберзиньш.

"Мы сохраняем оптимизм, что число туристов может вырасти, но нужно сказать, что общий фон, в котором мы сейчас работаем, — это фон новых потрясений. Мы находимся в постоянном кризисе, и туристической отрасли приходится постоянно работать с различными кризисными факторами", — отметил Лингеберзиньш.

Комментируя текущий энергетический кризис, он пояснил, что туризм напрямую связан с транспортом, поэтому ожидается рост цен.

"Мы видим, что происходит на заправках, то же самое касается авиационного топлива для международных поездок. Очевидно, что в определённый период цены растут, и они будут расти", — добавил Лингеберзиньш.

В то же время он отметил, что сейчас туристы проявляют осторожность и занимают выжидательную позицию перед принятием решения о поездке.

