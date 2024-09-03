При ракетном ударе по Полтаве погиб 51 человек. Как минимум

В Полтавском военном институте связи уже 51 погибший в результате ракетного удара , сообщает Офис генпрокурора Украины. Около 15 человек могут находиться под завалами.

Накануне удара по военному институту связи в Полтаве, где погибло более 50 человек, было торжественное построение. Об этом пишет главред «Цензора» Юрий Бутусов.

«Судя по официальным данным, на одной из локаций военного института в Полтаве собрали одновременно по меньшей мере 250 человек для мероприятия», - сообщил он.

По информации Бутусова, «о массовом собрании в Полтаве узнала вражеская агентура».

Что известно о военном Институте связи в Полтаве?

Официально он называется Военный институт телекоммуникаций и информатизации. Основан был в 1968 году и в советское время назывался «Высшим военным командным училищем связи имени маршала Москаленко». При Порошенко ему присвоили имя героев Крут.

В СССР училище дважды признавалось лучшим среди других учебных заведений для военных связистов.

При современной Украине вуз прошел ряд реорганизаций, тем не менее количество кафедр даже увеличилось - добавили гражданские специальности.

«Про Институт связи знает каждый полтавчанин. Это серьезный военный вуз в советские времена и одна из крупнейших “учебок” связистов в период Независимости. В честь этого заведения назван один из районов города.

Это место обладает всей необходимой базой, людьми и средствами для обучения специалистов связи. Именно поэтому, наверное, почти все связисты прошли через Полтаву. Сегодняшний удар — это болезненный удар для нашего рода войск… Кто знает, какое здание пострадало от удара и как работают “учебки”, тот понимает, почему такое большое количество жертв», - пишут в соцсетях об Институте.