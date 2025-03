Your browser does not support the video tag.

Зеленский подтвердил гибель 41 человека при российском ударе по Полтаве В результате российского ракетного удара по учебному учреждению в Полтаве 3 сентября, по предварительным данным, погиб 41 человек и более 180 человек получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Это один из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны. Зеленский прокомментировал прилет в Полтаве. По его словам, на данный момент известно о 41 погибшем и более 180 раненых. Президент сообщает, что был удар двух баллистических ракет по территории учебного заведения и соседней больницы. Частично разрушено одно из зданий Института связи, люди оказались под завалами. «Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем», - сообщает президент. По его словам, будет проведено расследование обстоятельств случившегося. «Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления - это, к сожалению, гибель людей», - заявил президент Украины. Под удар в Полтаве попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации - бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи. На территории расформированного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи.

Поделиться статьей