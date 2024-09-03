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Российский удар по военному институту в Полтаве: десятки погибших, сотни раненых 1

В мире
Дата публикации: 03.09.2024
BB.LV

Зеленский подтвердил гибель 41 человека при российском ударе по Полтаве

В результате российского ракетного удара по учебному учреждению в Полтаве 3 сентября, по предварительным данным, погиб 41 человек и более 180 человек получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Это один из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны.

Зеленский прокомментировал прилет в Полтаве. По его словам, на данный момент известно о 41 погибшем и более 180 раненых.

Президент сообщает, что был удар двух баллистических ракет по территории учебного заведения и соседней больницы. Частично разрушено одно из зданий Института связи, люди оказались под завалами.

«Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем», - сообщает президент.

По его словам, будет проведено расследование обстоятельств случившегося. «Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления - это, к сожалению, гибель людей», - заявил президент Украины.

Под удар в Полтаве попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации - бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи. На территории расформированного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го сентября

    Кучковать вояк на одном месте при войне и прилётах ракет по территории ??? Да ты зелебоба просто гений.

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