«Был убит злодейским президентом»: мировые СМИ опубликовали отрывки из мемуаров Навального

Несколько глав из книги «Патриот» были перепечатаны в американском журнале The New Yorker, немецком Der Spiegel, французской газете El Pais и британской The Times.

Отрывки из дневников Навального, вошедшие в книгу, начинаются с визита к психологу 21 января 2021 года - после того, как политик пережил отравление «Новичком», вернулся в Россию из Германии и был задержан на пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево».

Следующие записи охватывают апрель этого же года, когда политика уже отправили в колонию общего режима в городе Покров Владимирской области. В ней Навальный жаловался на отказ лечить его и поэтому 31 марта объявил голодовку. Описывая недели голодовки, Навальный рассказывает о том, как сотрудники колонии подбрасывали ему в карманы конфеты, подсаживали «шпионов», которые всюду ходили за ним, и пытались «соблазнить» его запахом еды.

«Сегодня я чувствую себя подавленным. Мы пошли в баню. Я едва мог выдержать горячий душ. Мои ноги подкашивались. Сейчас вечер и у меня совсем нет сил. Все, что я хочу сделать, это лечь, и впервые я чувствую себя эмоционально и морально подавленным», - описывал Навальный вторую неделю голодовки.

20 апреля Навальному провели независимое обследование и 23 апреля он объявил, что прекращает голодовку. «Врачи, которым я безоговорочно доверяю, вчера выступили с заявлением, в котором говорится, что мы с вами добились достаточного для того, чтобы я мог прекратить голодовку. Я думаю, что их комментарии о том, что тесты показывают, что "через очень короткий промежуток времени некого будет лечить", заслуживают внимания», - написал Навальный.

«Книга станет моим памятником»

В другом отрывке от 20 октября, опубликованном The Times, Навальный пишет, что вновь задумался о написании книги и перечисляет причины, почему делает это. «Третья причина заключается в том, что если они все-таки меня прикончат, эта книга станет моим памятником», - объяснил Навальный.

«Причина номер четыре заключается в том, что, опять же, если они убьют меня, моя семья получит аванс и гонорары, которые, я надеюсь, будут. Давайте признаем: если мрачное покушение с применением химического оружия, за которым последует трагическая смерть в тюрьме, не сможет продвинуть книгу, то трудно представить, что еще сможет. Автор книги был убит злодейским президентом. Чего еще может желать отдел маркетинга?» - написал Навальный.

«Есть высокая вероятность, что я никогда отсюда не выйду»

В марте 2022 года суд приговорил Навального к еще девяти годам строгого режима. В связи с этим Навальный описывает свой разговор с женой Юлей во время их первого длительного свидания в колонии. Этот отрывок приводит The New Yorker.

«Я прошептал ей на ухо: "Слушай, не хочу драматизировать, но думаю, есть высокая вероятность, что я никогда отсюда не выйду. Даже если все начнет рушиться, они уберут меня при первых признаках того, что режим рушится. Они меня отравят". "Я знаю", - сказала она, кивнув, спокойным и твердым голосом. "Я и сама об этом думала"», - описывает диалог с женой Навальный.

Политик умер при пока невыясненных обстоятельствах в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Как выяснили журналисты, судя по ходу следственных действий, Навального могли отравить, поскольку были изъяты все предметы, с которыми он контактировал - даже снег, на котором он лежал. Соратники Навального после смерти пообещали провести расследование и рассказать, кто стоит за его смертью.

Мемуары Навального издает американское издательство Knopf. Ожидается, что книга выйдет 22 октября.