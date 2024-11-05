По традиции, во вторник сразу после полуночи жители небольшого поселка Диксвилл-Нотч открыли голосование на выборах президента США.

И нынешний вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии, и кандидат от республиканцев — бывший президент Дональд Трамп — получили по три голоса в том первом голосовании. Исход голосования в Диксвилл-Нотч отражает ожесточенную борьбу на этих выборах, которая резко разделила всю американскую общественность.

Законы о выборах в Нью-Гэмпшире позволяют поселениям с населением менее 100 человек открывать избирательные участки сразу после полуночи и закрываться, когда все зарегистрированные избиратели проголосуют.

В 2020 году жители Диксвилл-Нотч единогласно поддержали тогдашнего кандидата от демократов Джо Байдена, который стал первым кандидатом с 1960 года, набравшим все голоса избирателей поселка.

Большинство избирательных участков на Восточном побережье США откроются только в 6 или 7 часов (13 или 14 часов по латвийскому времени).