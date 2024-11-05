Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Срочно! Стали известны первые результаты президентских выборов в США 2 2146

В мире
Дата публикации: 05.11.2024
LETA
Изображение к статье: Срочно! Стали известны первые результаты президентских выборов в США

По традиции, во вторник сразу после полуночи жители небольшого поселка Диксвилл-Нотч открыли голосование на выборах президента США.

И нынешний вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии, и кандидат от республиканцев — бывший президент Дональд Трамп — получили по три голоса в том первом голосовании. Исход голосования в Диксвилл-Нотч отражает ожесточенную борьбу на этих выборах, которая резко разделила всю американскую общественность.

Законы о выборах в Нью-Гэмпшире позволяют поселениям с населением менее 100 человек открывать избирательные участки сразу после полуночи и закрываться, когда все зарегистрированные избиратели проголосуют.

В 2020 году жители Диксвилл-Нотч единогласно поддержали тогдашнего кандидата от демократов Джо Байдена, который стал первым кандидатом с 1960 года, набравшим все голоса избирателей поселка.

Большинство избирательных участков на Восточном побережье США откроются только в 6 или 7 часов (13 или 14 часов по латвийскому времени).

×
Читайте нас также:
#выборы президента США
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
4
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео