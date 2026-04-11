Канитель — это тонкая металлическая нить, используемая для вышивания, скрученная в спираль.

В процессе ее производства проволоку-заготовку последовательно пропускают через множество отверстий в волочильной доске, каждое из которых имеет меньший диаметр, чем предыдущее, что позволяет металлу истончаться до долей миллиметра. При этом проволоку необходимо постоянно нагревать, чтобы облегчить процесс вытягивания.

На выполнение такой монотонной работы уходит много часов. Поэтому в переносном смысле термин «канитель» используется для обозначения длительных и иногда бессмысленных занятий.