Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как проходит процесс вытягивания канители?

Дом и сад
Дата публикации: 11.04.2026
Изображение к статье: Как проходит процесс вытягивания канители?

Очень медленно.

 

Канитель — это тонкая металлическая нить, используемая для вышивания, скрученная в спираль.

В процессе ее производства проволоку-заготовку последовательно пропускают через множество отверстий в волочильной доске, каждое из которых имеет меньший диаметр, чем предыдущее, что позволяет металлу истончаться до долей миллиметра. При этом проволоку необходимо постоянно нагревать, чтобы облегчить процесс вытягивания.

На выполнение такой монотонной работы уходит много часов. Поэтому в переносном смысле термин «канитель» используется для обозначения длительных и иногда бессмысленных занятий.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео