Даже короткая прогулка на свежем воздухе может заметно снизить уровень стресса и улучшить работу мозга. Специалисты отмечают: для этого не нужны длительные тренировки — достаточно нескольких минут движения вне помещения.

Почему прогулка на улице работает лучше

По словам врача-физиотерапевта Галины Энгельгардт, физическая активность на свежем воздухе — так называемые «зелёные упражнения» — оказывает более выраженное влияние на психическое состояние, чем занятия в помещении.

Это связано сразу с несколькими факторами: повышенным притоком кислорода, а также воздействием природной среды — звуков, визуальных образов и общей атмосферы. Всё это способствует восстановлению нервной системы.

Исследования показывают, что прогулки на улице улучшают настроение, помогают расслабиться, повышают мотивацию и положительно влияют на когнитивные функции.

Эффект для мозга

Короткая прогулка может улучшить концентрацию и скорость реакции. В одном из исследований со студентами выяснилось, что даже непродолжительное пребывание на улице эффективнее аналогичной активности в помещении.

Наблюдение за природой помогает мозгу «перезагрузиться», снизить уровень внутреннего напряжения и затем легче возвращаться к задачам. Дополнительную роль играет улучшение кровоснабжения и насыщение мозга кислородом.

Сколько нужно ходить

Главное открытие последних лет — длительность прогулки не является ключевым фактором.

Участники исследований отмечали улучшение самочувствия уже после 15 минут ходьбы. При этом более длительные и интенсивные занятия не усиливали эффект, а иногда даже снижали его из-за усталости.

Более того, данные показывают:

Минимальный порог — около 5 минут

Даже пяти минут на свежем воздухе достаточно, чтобы снизить тревожность, улучшить внимание и стабилизировать эмоциональное состояние.

Особенно это актуально для людей с высоким уровнем стресса, например офисных работников, среди которых значительная часть регулярно сталкивается с признаками выгорания.

Можно ли заменить залом

Хотя прогулки на улице дают более выраженный психологический эффект, занятия в помещении тоже остаются полезными.

Тренировки в зале позволяют лучше контролировать физическую нагрузку и отслеживать показатели здоровья. Поэтому при плохой погоде или отсутствии возможности выйти на улицу можно смело выбирать альтернативу.

Как использовать это в повседневной жизни

Короткие прогулки можно встроить в ежедневный график: выйти на 5–10 минут в обеденный перерыв, пройтись после работы или сделать паузу в течение дня.

Даже такие небольшие изменения помогают снизить уровень стресса, поддержать концентрацию и в целом улучшить самочувствие без серьёзных усилий.