Даже короткая прогулка на свежем воздухе может заметно снизить уровень стресса и улучшить работу мозга. Специалисты отмечают: для этого не нужны длительные тренировки — достаточно нескольких минут движения вне помещения.
Почему прогулка на улице работает лучше
По словам врача-физиотерапевта Галины Энгельгардт, физическая активность на свежем воздухе — так называемые «зелёные упражнения» — оказывает более выраженное влияние на психическое состояние, чем занятия в помещении.
Это связано сразу с несколькими факторами: повышенным притоком кислорода, а также воздействием природной среды — звуков, визуальных образов и общей атмосферы. Всё это способствует восстановлению нервной системы.
Исследования показывают, что прогулки на улице улучшают настроение, помогают расслабиться, повышают мотивацию и положительно влияют на когнитивные функции.
Эффект для мозга
Короткая прогулка может улучшить концентрацию и скорость реакции. В одном из исследований со студентами выяснилось, что даже непродолжительное пребывание на улице эффективнее аналогичной активности в помещении.
Наблюдение за природой помогает мозгу «перезагрузиться», снизить уровень внутреннего напряжения и затем легче возвращаться к задачам. Дополнительную роль играет улучшение кровоснабжения и насыщение мозга кислородом.
Сколько нужно ходить
Главное открытие последних лет — длительность прогулки не является ключевым фактором.
Участники исследований отмечали улучшение самочувствия уже после 15 минут ходьбы. При этом более длительные и интенсивные занятия не усиливали эффект, а иногда даже снижали его из-за усталости.
Более того, данные показывают:
Минимальный порог — около 5 минут
Даже пяти минут на свежем воздухе достаточно, чтобы снизить тревожность, улучшить внимание и стабилизировать эмоциональное состояние.
Особенно это актуально для людей с высоким уровнем стресса, например офисных работников, среди которых значительная часть регулярно сталкивается с признаками выгорания.
Можно ли заменить залом
Хотя прогулки на улице дают более выраженный психологический эффект, занятия в помещении тоже остаются полезными.
Тренировки в зале позволяют лучше контролировать физическую нагрузку и отслеживать показатели здоровья. Поэтому при плохой погоде или отсутствии возможности выйти на улицу можно смело выбирать альтернативу.
Как использовать это в повседневной жизни
Короткие прогулки можно встроить в ежедневный график: выйти на 5–10 минут в обеденный перерыв, пройтись после работы или сделать паузу в течение дня.
Даже такие небольшие изменения помогают снизить уровень стресса, поддержать концентрацию и в целом улучшить самочувствие без серьёзных усилий.
