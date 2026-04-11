Чиновник США отрицает, что Вашингтон согласился разблокировать активы Ирана 0 90

В мире
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чиновник США отрицает, что Вашингтон согласился разблокировать активы Ирана
ФОТО: Unsplash.com

Высокопоставленный представитель США в субботу опроверг сообщения о том, что Вашингтон согласился освободить замороженные активы Ирана, хранящиеся в Катаре и других зарубежных банках, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Делегации Ирана и США прибыли в столицу Пакистана Исламабад для переговоров, целью которых является прекращение войны на Ближнем Востоке.

Тегеран ранее заявил, что любое соглашение о полном прекращении боевых действий должно включать разблокирование подпавших под санкции иранских активов, а также распространение режима прекращения огня на Ливан.

Неназванный высокопоставленный источник в Иране сообщил агентству Reuters, что США согласились на разблокирование активов и что этот шаг напрямую связан с обеспечением безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Представитель Белого дома, комментируя эту информацию, заявил: "Неправда. Встречи даже еще не начались".

В субботу премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Исламабаде встретился с вице-президентом США Джеймс Дэвид Вэнс, сообщил его офис, добавив, что мирные переговоры по прекращению войны на Ближнем Востоке начались.

Читайте нас также:
#Иран #США #ближний восток #санкции #дипломатия #Пакистан #переговоры #политика
