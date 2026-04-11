Скончался латвийский политик и общественный деятель Ольгерт Павловскис, в твиттере сообщила министр иностранных дел Байба Браже, пишет ЛЕТА.

Согласно информации в архиве агентства ЛЕТА, Павловскис родился в 1934 году. Он получил образование в США, специализируясь в области микробиологии, и более 20 лет работал в Научно-исследовательском институте медицины ВМС США.

После восстановления независимости Латвии он активно включился в политику, был избран в 5-й Сейм, а также исполнял обязанности государственного министра по вопросам внешней торговли и Европейского союза.

Он также занимал должность посла Латвии в Испании и вел активную общественную деятельность как в Латвии, так и в латышской диаспоре, возглавляя Всемирное объединение свободных латышей.

За вклад в развитие государства Павловскис был награжден орденом Трех звезд.