Умер дипломат Ольгерт Павловскис

Дата публикации: 11.04.2026
Скончался латвийский политик и общественный деятель Ольгерт Павловскис, в твиттере сообщила министр иностранных дел Байба Браже, пишет ЛЕТА.

Согласно информации в архиве агентства ЛЕТА, Павловскис родился в 1934 году. Он получил образование в США, специализируясь в области микробиологии, и более 20 лет работал в Научно-исследовательском институте медицины ВМС США.

После восстановления независимости Латвии он активно включился в политику, был избран в 5-й Сейм, а также исполнял обязанности государственного министра по вопросам внешней торговли и Европейского союза.

Он также занимал должность посла Латвии в Испании и вел активную общественную деятельность как в Латвии, так и в латышской диаспоре, возглавляя Всемирное объединение свободных латышей.

За вклад в развитие государства Павловскис был награжден орденом Трех звезд.

Читайте нас также:
#медицина #Латвия #награды #иностранные дела #умер #политика
