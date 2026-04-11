Миссия Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) «Artemis II» (Артемида II) знаменует новый этап в пилотируемых космических полетах, возвращаясь к исследованию Луны после более чем 50-летнего перерыва, заявил агентству ЛЕТА ведущий исследователь Института астрономии факультета точных наук и технологий Латвийского университета Илмарс Эглитис.

Это первая пилотируемая миссия по такой траектории со времен программы «Apollo». До этого исследование Луны в основном ограничивалось беспилотными полетами или деятельностью на околоземной орбите.

Эксперт отметил, что данная миссия в первую очередь является этапом проверки и подготовки, чтобы в последующих полетах можно было безопасно осуществить посадку на Луну, особенно в районе ее южного полюса. В долгосрочной перспективе это также связано с возможными полетами на Марс.

Он также подчеркнул, что эта миссия завершает длительный перерыв в пилотируемых полетах к более удаленным космическим объектам. Долгое время такие миссии не проводились, однако теперь создан новый космический корабль, который снова делает их возможными.

В то же время он напомнил, что пребывание человека в космосе по-прежнему остается сложной задачей. В пилотируемых полетах необходимо обеспечивать условия, необходимые для жизни человека, включая дыхание, температуру и защиту от космической среды.

По его словам, эта миссия примечательна также достигнутым расстоянием — астронавты удалились от Земли более чем на 500 000 километров, что является одним из самых больших расстояний, на котором когда-либо находился человек. Это позволило проверить как технологии, так и способность человеческого организма выдерживать такие условия.

Особенно сложным этапом является возвращение на Землю. При входе капсулы в атмосферу она достигает высокой скорости и сталкивается с экстремальным нагревом и перегрузками. Исследователь пояснил, что техника сравнительно легче выдерживает такие условия, однако человеческий организм более чувствителен, поэтому требуются сложные технические решения для обеспечения безопасности астронавтов.

Также во время возвращения на короткое время прерывается связь с Землей, так как вокруг капсулы образуется нагретый слой газов, блокирующий радиосигналы. В будущем для этого явления необходимо искать решения, отметил Эглитис.

Хотя миссия в целом прошла успешно, полностью без технических проблем она не обошлась, и в будущем особенно важно думать о способности экипажа действовать самостоятельно, добавил исследователь, подчеркнув, что в космосе могут возникать проблемы, которые невозможно заранее предусмотреть.

Эглитис также отметил, что исследование космоса все больше связано с геополитикой — идет соперничество за влияние и технологическое лидерство в космосе. "Можно сказать, возобновилась борьба за лидерство в космосе", — признал он, сравнив ситуацию с соперничеством времен холодной войны между сверхдержавами.

Как сообщалось, астронавты миссии NASA «Artemis II», совершившие первый полет вокруг Луны с 1972 года, успешно вернулись на Землю.

Четыре астронавта «Artemis II» в капсуле «Orion» — астронавты NASA Виктор Гловер, Рид Вайзман, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен — в пятницу в 17.07 по местному времени (в субботу в 3.07 по латвийскому времени), как и планировалось, приводнились в Тихом океане недалеко от Сан-Диего, сообщило NASA.

После приводнения команды специалистов NASA и Министерства обороны США помогли астронавтам покинуть капсулу, после чего на вертолете доставили их на корабль.

Руководитель NASA Джаред Айзекман лично приветствовал экипаж и поздравил их с "по-настоящему историческим достижением". Астронавты помахали и улыбнулись камерам, а также показали поднятые вверх большие пальцы.

NASA сообщило, что экипаж "здоров и счастлив". Теперь им предстоят медицинские обследования перед возвращением в Хьюстон.

Президент США Дональд Трамп на своей платформе "Truth Social" охарактеризовал лунную миссию как "впечатляющую", а приводнение — как "идеальное".

Премьер-министр Канады Марк Карни поздравил экипаж с возвращением и назвал это "историческим подвигом".

Приводнение было сложным маневром, в ходе которого капсула временами достигала скорости около 38 400 километров в час, подвергая астронавтов чрезвычайной физической нагрузке.

Специальный тепловой щит защитил астронавтов от экстремального жара, которому капсула подвергалась при возвращении в атмосферу Земли.

Планировалось, что связь с центром управления миссией прервется примерно на шесть минут. После этого капсула с помощью парашютов снизила скорость перед падением в Тихий океан.

Миссия «Artemis II» стартовала в прошлую среду, и экипаж установил новый рекорд по дальности полета человека в космосе.