США полностью исчерпали выделенные на помощь Украине в 2024 году средства

Соединенные Штаты Америки выделят Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные Конгрессом средства на поддержку Киева в 2024 году. Об этом говорится в заявлении главы американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, средства будут выделены в координации с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

Отмечается, что данный транш денежной помощи предоставят отдельно от перечисленного ранее кредита в рамках займа «Большой семерки» Украине на общую сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Кроме того, он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.