Не получилось: выход iPhone нового поколения отложили 0 165

Дата публикации: 29.03.2026
ФОТО: Unsplash

Apple не выпустит iPhone без экранного выреза в ближайшие годы.

Компания Apple не добилась успеха в разработке iPhone с камерой, спрятанной под экраном. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital.

По информации специалиста, американская компания активно работает над созданием смартфона, передняя камера в котором будет спрятана под экраном. Однако разработка новой технологии идет не так быстро, как того хотели в Apple, поэтому выход полноэкранного устройства отложили.

Автор объяснил, что технология нового поколения, которая подразумевает размещение сенсора Face ID и фронтальной камеры под дисплеем, позволит компании выпустить iPhone с «чистым» экраном. На нем не будет Dynamic Island или другого подобного выреза — Apple выпускает iPhone с экранными элементами почти 10 лет, с 2017 года.

Fixed Focus Digital полагает, что в ближайшие годы компания будет отдавать предпочтение проверенным решениям. Поэтому смартфоны и другие гажеты останутся с камерой, размещенной в «островке» или другом дизайнерском элементе.

В то же время инсайдер предсказывает успех первого складного смартфона Apple, который должен выйти в конце года. «Ультратонкий, умеренно большой и доступный по цене — у iPhone Fold просто нет причин для провала», — заключил автор.

Ранее Apple заявила, что ежегодная конференция WWDC состоится 8 июня. На мероприятии компания должна представить iOS 27.

