В Иране захотели накормить акул американскими военными

Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Иране захотели накормить акул американскими военными
ФОТО: Global Look Press

Зольфагари: Иран ждет начала наземной операции США.

Иранские боевые подразделения ждут начала наземной операции США и готовы дать отпор американским войскам, которые «станут хорошим кормом для акул Персидского залива». Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«В ответ на последние угрозы Трампа касательно наземной операции или оккупации каждой пяди иранской земли, что, конечно, больше не является простым желанием, мы заявляем: поборники ислама уже давно находятся в ожидании таких действий», — сказал военный.

Ранее иранское элитное подразделение Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило об ударах по американским военным складам, размещенным в таких ближневосточных странах, как Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия.

#Иран #США #переговоры #акулы #угрозы #политика
