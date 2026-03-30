Константин Богомолов выступил с внезапным заявлением, которое вызвало бурные обсуждения в Сети. Почему на этот раз режиссер оказался в центре внимания?

В январе стало известно, что муж Ксении Собчак стал и. о. ректора Школы‑студии МХАТ. Однако посмаковать успех Константину Юрьевичу не дали. Многие критиковали режиссера, не веря в его эффективность на новой должности. И в итоге Богомолов взял самоотвод.

А сейчас, стоило утихнуть пересудам о фиаско постановщика, как он сам дал новый повод для разговоров. В личном Telegram‑канале супруг Собчак выступил с заявлением о своем детище — спектакле «Новая оптимистическая». Ранее его можно было увидеть на сцене МХТ им. Чехова.

«Всегда грустно, когда любимый спектакль завершает свой путь. Прекрасно, когда у него есть шанс продолжить свою жизнь в новом доме. «Новая оптимистическая» скоро на сцене Театра на Бронной, с чем я и поздравляю поклонников этого спектакля. А тех, кто еще не видел его, — приглашаю. Это одна из любимейших моих работ. Та же команда, тот же текст, новое пространство. И с Днем работника культуры всех причастных! Спектакль, кстати, отчасти и о них, о работниках», — такое заявление сделал Богомолов.

И на заявление режиссера сразу же обратили внимание в Сети. «Ну все, окончательный развод Константина Богомолова (КЮБ) и Константина Хабенского (КЮХ) состоялся. С разделом имущества!» — написал Telegram‑канал «Героиня Татлера». Речь идет о том, что Богомолов начал ставить свой спектакль в МХТ в самом начале работы Хабенского на посту худрука в этом театре.

«Тогда отношения между этими двумя были безоблачными, а свежий худрук МХТ был заинтересован в хороших спектаклях хороших режиссеров на своей сцене. После борьбы за школу‑студию МХАТ этот спектакль был последним, что позволяло Богомолову по‑свойски и по делу заходить в МХТ, и вот теперь «Новая оптимистическая» переезжает на Бронную. То есть уже и дипломатических отношений между ними не осталось. С Днем работника культуры!» — пишет «Героиня Татлера».

Впрочем, автора ироничного поста поправили в комментариях, заметив, что в МХТ выходит не только «Новая оптимистическая», но еще и три других спектакля Константина Юрьевича. «Однако все эти спектакли в имущественную массу между КЮБ и КЮХ не входят, они были выпущены еще при Олеге Палыче Табакове (или вскоре после его ухода). Табаков Богомолова, как известно, любил», — заключил источник.