Соединение, содержащееся в маракуйе, может замедлять развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета Осло, обнаружив, что молекула альфа-амирин защищает ключевые процессы в мозге и может стать основой для будущих препаратов. Работа опубликована в Advanced Science (AS).

В ходе исследования выяснилось, что альфа-амирин препятствует накоплению токсичных белков, которые повреждают нейроны. Кроме того, вещество поддерживает работу митохондрий — «энергетических станций» клеток, от которых зависит нормальное функционирование мозга.

Эксперименты на мышах с моделью болезни Альцгеймера показали, что при приеме альфа-амирина у них снижалось накопление вредных веществ, а память заметно улучшалась. Ученые также выяснили, что молекула способна проникать из крови в мозг и достаточно долго сохраняется в организме, что важно для потенциального лекарственного применения.

Исследователи подчеркивают, что альфа-амирин содержится не только в маракуйе, но и в других фруктах и овощах. По их словам, полученные данные подтверждают: питание, богатое растительными продуктами, может быть связано с более низким риском деменции.