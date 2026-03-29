Раскрыт неожиданный показатель риска преждевременной смерти 0 501

Дата публикации: 29.03.2026
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный показатель риска преждевременной смерти
ФОТО: Freepik

Скорость ходьбы может быть показателем риска преждевременной смерти.

Скорость ходьбы может быть более точным показателем риска преждевременной смерти, чем традиционные медицинские параметры вроде уровня холестерина и артериального давления. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера, проанализировав данные более 400 тысяч взрослых участников базы UK Biobank. Результаты опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP).

Исследователи оценили пять простых показателей физического состояния: скорость ходьбы, силу хвата, частоту пульса в покое, продолжительность сна и уровень физической активности. Выяснилось, что именно скорость ходьбы оказалась самым сильным предиктором смертности, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

В ряде случаев этот показатель даже превосходил традиционные факторы риска. Замена данных о давлении и холестерине на информацию о темпе ходьбы позволяла точнее определить уровень риска и «переклассифицировать» пациентов в более корректные группы.

Авторы отмечают, что такие простые и доступные показатели могут использоваться для быстрой оценки состояния здоровья без сложных анализов. По их словам, это открывает возможности для более точной профилактики и раннего выявления людей с повышенным риском преждевременной смерти.

#медицина #профилактика #здоровье
