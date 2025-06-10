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В Австрии возросло число погибших в результате стрельбы в школе 0 712

В мире
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
В Австрии возросло число погибших в результате стрельбы в школе

Число людей, погибших в результате стрельбы в одной из школ города Грац на юго-западе Австрии, возросло до 11. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

В Университетской клинике Граца сообщили, что еще один человек – женщина – скончалась от тяжелых ранений, полученных во время стрельбы.

Таким образом, общее число жертв стрельбы возросло до 11, включая самого стрелка.

По информации Kronen Zeitung, в доме подозреваемого уже провели обыск, и там якобы нашли прощальное письмо. Официально эта информация не подтверждалась, и содержание письма журналистам неизвестно.

Как сообщал bb.lv, стрельба произошла утром 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

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