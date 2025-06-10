Во вторник в результате стрельбы в школе в юго-восточном австрийском городе Грац погибли восемь человек, а нападавший покончил с собой, сообщают местные СМИ и власти.

По словам мэра Граца Эльке Кары, убиты восемь человек – один взрослый и семь школьников, передает австрийское информационное агентство APA.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции. Сообщается, что виновный является бывшим учеником, который открыл огонь в двух классах.

Полиция сообщила, что выстрелы в средней школе прозвучали около 10:00 (11:00 по латвийскому времени), и спецподразделения были быстро отправлены на место происшествия.

Здание школы было эвакуировано, а ученики и учителя доставлены в безопасное место сбора, сообщила полиция.

"Ситуация безопасна. Дальнейшей опасности больше нет", — написала полиция на социальной платформе "X".

Государственное управление уголовной полиции начало расследование и пытается установить мотив.

По данным таблоида Kronen Zeitung, предполагаемый нападавший считал себя жертвой издевательств. Он был найден мертвым в здании школы.

ДОПОЛНЕНО: Девять человек погибли при стрельбе в школе в австрийском Граце, 28 госпитализированы, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, передает Kronen Zeitung со ссылкой на бургомистра Граца.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер и члены его правительства выехали в город.