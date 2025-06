Your browser does not support the video tag.

Во вторник в результате стрельбы в школе в юго-восточном австрийском городе Грац погибли восемь человек, а нападавший покончил с собой, сообщают местные СМИ и власти. По словам мэра Граца Эльке Кары, убиты восемь человек – один взрослый и семь школьников, передает австрийское информационное агентство APA. На месте происшествия находятся крупные силы полиции. Сообщается, что виновный является бывшим учеником, который открыл огонь в двух классах. Полиция сообщила, что выстрелы в средней школе прозвучали около 10:00 (11:00 по латвийскому времени), и спецподразделения были быстро отправлены на место происшествия. Здание школы было эвакуировано, а ученики и учителя доставлены в безопасное место сбора, сообщила полиция. "Ситуация безопасна. Дальнейшей опасности больше нет", — написала полиция на социальной платформе "X". Государственное управление уголовной полиции начало расследование и пытается установить мотив. По данным таблоида Kronen Zeitung, предполагаемый нападавший считал себя жертвой издевательств. Он был найден мертвым в здании школы. ДОПОЛНЕНО: Девять человек погибли при стрельбе в школе в австрийском Граце, 28 госпитализированы, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, передает Kronen Zeitung со ссылкой на бургомистра Граца. Канцлер Австрии Кристиан Штокер и члены его правительства выехали в город. Читайте нас также: Google News

