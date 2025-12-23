Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США не вернут задержанные у Венесуэлы танкеры и нефть - Трамп 1 847

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: США не вернут задержанные у Венесуэлы танкеры и нефть - Трамп
ФОТО: пресс-фото

США сохранят за собой и подсанкционные танкеры, задержанные ими у побережья Венесуэлы, и находящуюся на борту нефть, которая может быть использована как стратегический запас, указал Дональд Трамп, пишет DW.

Подсанкционные нефтяные танкеры, задержанные у берегов Венесуэлы, останутся во владении Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 декабря, общаясь с журналистами.

Реагируя на уточняющий вопрос, касающийся нефтяного танкера, задержанного у побережья Венесуэлы 10 декабря, он указал, что находящееся на борту этого судна сырье также останется в собственности США. Оно может быть использовано как стратегический резерв, указал Трамп.

Задержание США подсанкционных танкеров у берегов Венесуэлы

За последнее время США задержали в Карибском море уже два судна, которые, по данным Вашингтона, Венесуэла использует для обхода санкций. Кроме того, по сообщениям СМИ, с 22 декабря Береговая охрана США преследует третий танкер, который, вероятно, также входит в "теневой флот" этой южноамериканской страны.

16 декабря Дональд Трамп распорядился ввести морскую блокаду подсанкционных нефтяных танкеров , следующих в Венесуэлу или из нее. На следующий день, 17 декабря, Трамп потребовал в своей соцсети Truth Social , чтобы Венесуэла "немедленно" вернула США "нефть, землю и другие активы, которые она ранее у них украла".

В Каракасе назвали требования США "гротескной угрозой", нарушающей международное право.

В начале 2000-х годов Венесуэла национализировала все месторождения нефти. Это затронуло интересы и иностранных компаний, в том числе из США , в результате разгорелся спор с требованием компенсаций. 22 декабря, отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что переговорил с крупными американскими нефтедобывающими концернами, чью собственность тогда конфисковали. Однако он не стал раскрывать содержания этих переговоров.

Трамп: Отставка Мадуро была бы умным шагом

Рассуждая о том, хочет ли правительство США принудить правителя Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, Дональд Трамп отметил: "Что он хочет делать, решать ему. Думаю, с его стороны было бы умно поступить так". "Если он захочет что-либо предпринять, продемонстрировать жесткость, это будет последний раз, когда он сможет продемонстрировать жесткость", - добавил американский лидер.

Со своей стороны Николас Мадуро , комментируя 22 декабря указание Трампа ввести блокаду в отношении нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее, заявил, что президенту США "было бы лучше сконцентрироваться на внутренних экономических и социальных проблемах", вместо того чтобы угрожать Каракасу.

DW

Читайте нас также:
#США #нефть #санкции #Дональд Трамп #Венесуэла #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
5

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    23-го декабря

    Государство - паразит.

    23
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны в шоке – в элитных войсках Германии служат нацисты и эксгибиционисты
Изображение к статье: Названы лучшие места мира для путешествий в 2025 году
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвала ключевую гарантию безопасности для Украины
Изображение к статье: На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео