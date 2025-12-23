США сохранят за собой и подсанкционные танкеры, задержанные ими у побережья Венесуэлы, и находящуюся на борту нефть, которая может быть использована как стратегический запас, указал Дональд Трамп, пишет DW.
Подсанкционные нефтяные танкеры, задержанные у берегов Венесуэлы, останутся во владении Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 декабря, общаясь с журналистами.
Реагируя на уточняющий вопрос, касающийся нефтяного танкера, задержанного у побережья Венесуэлы 10 декабря, он указал, что находящееся на борту этого судна сырье также останется в собственности США. Оно может быть использовано как стратегический резерв, указал Трамп.
Задержание США подсанкционных танкеров у берегов Венесуэлы
За последнее время США задержали в Карибском море уже два судна, которые, по данным Вашингтона, Венесуэла использует для обхода санкций. Кроме того, по сообщениям СМИ, с 22 декабря Береговая охрана США преследует третий танкер, который, вероятно, также входит в "теневой флот" этой южноамериканской страны.
16 декабря Дональд Трамп распорядился ввести морскую блокаду подсанкционных нефтяных танкеров , следующих в Венесуэлу или из нее. На следующий день, 17 декабря, Трамп потребовал в своей соцсети Truth Social , чтобы Венесуэла "немедленно" вернула США "нефть, землю и другие активы, которые она ранее у них украла".
В Каракасе назвали требования США "гротескной угрозой", нарушающей международное право.
В начале 2000-х годов Венесуэла национализировала все месторождения нефти. Это затронуло интересы и иностранных компаний, в том числе из США , в результате разгорелся спор с требованием компенсаций. 22 декабря, отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что переговорил с крупными американскими нефтедобывающими концернами, чью собственность тогда конфисковали. Однако он не стал раскрывать содержания этих переговоров.
Трамп: Отставка Мадуро была бы умным шагом
Рассуждая о том, хочет ли правительство США принудить правителя Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, Дональд Трамп отметил: "Что он хочет делать, решать ему. Думаю, с его стороны было бы умно поступить так". "Если он захочет что-либо предпринять, продемонстрировать жесткость, это будет последний раз, когда он сможет продемонстрировать жесткость", - добавил американский лидер.
Со своей стороны Николас Мадуро , комментируя 22 декабря указание Трампа ввести блокаду в отношении нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее, заявил, что президенту США "было бы лучше сконцентрироваться на внутренних экономических и социальных проблемах", вместо того чтобы угрожать Каракасу.
In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025
The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc
