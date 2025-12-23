Baltijas balss logotype
Трамп объявил о создании нового класса боевых кораблей, которые назовут в его честь

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп объявил о создании нового класса боевых кораблей, которые назовут в его честь
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что будет создан новый класс тяжело вооружённых боевых кораблей, которые будут носить его имя, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Изначально будут построены два корабля класса "Трамп", но их число может значительно возрасти, заявил президент.

По словам Трампа, это будут "одни из самых смертоносных надводных боевых кораблей" и "самые большие боевые корабли в истории нашей страны".

Трамп сделал это заявление в своей резиденции во Флориде "Мар-а-Лаго", стоя рядом с министром обороны Питом Хегсетом, государственным секретарём Марко Рубио и министром по делам флота Джоном Феланом. Рядом на стендах были размещены изображения планируемых кораблей.

szdxcfgv.jpg

Отвечая на вопрос, будут ли планируемые боевые корабли направлены против Китая, Трамп отказался уточнить, вместо этого заявив: "Они будут направлены против всех, а не против Китая. У нас отличные отношения с Китаем".

Трамп сообщил, что водоизмещение этих кораблей составит от 30 000 до 40 000 тонн, и они будут вооружены ракетами, пушками и оружием, которое всё ещё разрабатывается, – такими как лазеры и гиперзвуковые ракеты.

Также они смогут перевозить ядерное оружие в виде крылатых ракет морского базирования, добавил Трамп.

Трамп, который ранее критиковал внешний вид американских кораблей, заявил, что он будет участвовать в проектировании новых боевых кораблей вместе с ВМС, "поскольку я очень эстетичный человек".

#США #ядерное оружие #Дональд Трамп #геополитика #политика
(2)
  • С
    Сарказм
    23-го декабря

    цитата лаврова. По водоизмещению эти кораблики тянут на линкоры, последний из которых был построен в США в 1944 (последний в истории был достроен в Британии в 1950-ых), потому что Вторая Мировая очевидно показала, что в эпоху развитой авиации и авианосцев линкоры являются дорогущими и неэффективными железяками. Надеюсь, среди армейцев в Пентагоне осталось достаточно здравомыслящих людей, которые в ближайшие 3 года пустят выделенное финансирование на универсальные исследования для создания новых систем вооружения, а там Трамп кончится и его завиральный проект вместе с ним.

    3
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го декабря

    Мне по типажу трамп всё больше напоминает ноздрёва из "мёртвых душ". Особенно в эпизоде где он показывает чичикову своё поместье.

    7
    2

