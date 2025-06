Your browser does not support the video tag.

Число погибших в авиакатастрофе самолёта авиакомпании "Air India", произошедшей в четверг в крупнейшем городе штата Гуджарат — Амдаваде, увеличилось до 265 человек, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP и AFP. Самолёт "Boeing 787-8", следовавший рейсом в Лондон, с 242 пассажирами и членами экипажа на борту потерпел крушение примерно через пять минут после взлёта недалеко от аэропорта Амдавада. Хотя изначально сообщалось, что погибли все находившиеся на борту, подтверждено, что один человек выжил и находится в больнице. Заместитель комиссара полиции Канан Десаи сообщил, что на данный момент насчитано 265 тел, что указывает на гибель по меньшей мере 24 человек на земле. Однако количество жертв может увеличиться по мере обнаружения других останков. "Официальное число погибших будет объявлено только после завершения анализа ДНК", — говорится в заявлении министра внутренних дел Амита Шаха, сделанном поздно вечером в четверг. Он добавил, что "семьи, чьи родственники находятся за границей, уже проинформированы, и будут взяты их образцы ДНК". Во время авиакатастрофы хвостовая часть самолёта врезалась во второй этаж общежития медицинского персонала ближайшей больницы. По словам очевидцев, носовая часть и переднее шасси самолёта рухнули на здание столовой, где в тот момент обедали студенты. Читайте нас также: Google News

