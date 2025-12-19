Польша, Финляндия и Литва восстанавливают болота. Ранее этого требовала «климатическая повестка» ЕС, а теперь — и оборонная, ибо через такую местность, по мнению военных, не пройдут танки из России.

По оценке европейских военных, именно болота помешали в начале 2022 года российской армии «взять Киев за три дня», пишут (https://www.grani.lv/world/156328-evropa-zabolachivaetsya-chtoby-vstretit-rossiyu-vo-vseoruzhii.html) Grani.lv. Украинцы тогда к северу от своей столицы взорвали дамбу реки Ирпень и превратили обширную территорию в топь, поражая застрявшие российские танки американскими «джавелинами».

Сей опыт взят теперь на вооружение в ЕС. Литва, Польша и Финляндия запускают проекты по восстановлению торфяников, чтобы одновременно объединить цели обороны и климатической политики: так сказать, два в одном.

Водно-болотные угодья занимают почти десятую часть территории Литвы, хотя часть их утрачена безвозвратно. Как сообщает Литовская национальная телерадиокомпания LRT, в 2026 году на пилотные проекты по восстановлению торфяников будет выделено около 10 миллионов евро при координации с Министерством обороны. Начиная со следующего года планируется восстановить около 40 000 гектаров торфяников.

Кстати, в том, что болота могут служить опасной ловушкой для тяжелой военной техники, в Литве убедились на собственном горьком опыте — когда в марте этого года во время военных учений на полигоне Пабраде затонула 63-тонная бронированная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военнослужащими. Чтобы поднять их из болота, пришлось провести сложную шестидневную операцию с участием специалистов из США, Литвы и Польши.

Издание Defence 24 отмечает, что большая часть торфяников Европейского союза расположена именно вдоль границы НАТО с Россией и Беларусью, простираясь от арктических территорий Финляндии до так называемого Сувалкского коридора (узкой полосы на юго-западе Литвы и северо-востоке Польши, отделяющей Беларусь от российского эксклава Калининградской области).

Финляндия уже начала пилотную программу восстановления приграничных болот. Этим же занята и Польша, которая выделила на восстановление торфяников 2,37 миллиарда евро в рамках своей оборонной программы.

Издание Politico подчеркивает, что восстановление болот и водно-болотных угодий вдоль восточного фланга НАТО — замечательный и сравнительно дешевый способ объединить «два европейских приоритета, которые все чаще конкурируют за внимание и финансирование: оборону и климат». Болота хранят огромные объемы CO₂, которые в результате осушения попадают в атмосферу, способствуя глобальному потеплению. Между тем, в Европе более половины болот уничтожены или преобразованы в сельскохозяйственные земли. Вот почему климатическая цель ЕС — восстановить к 2030 году 30% деградированных торфяников, а к 2050 году — 50%.

Но деньги на это страны ранее отводили со скрипом. Теперь же, когда болота стало возможно осушать в рамках оборонных бюджетов, дело пошло куда веселее. Как заметил депутат парламента Финляндии Паули Алто-Сетяля в интервью газете The Telegraph: «Не так много вещей, по которым экологические активисты и представители оборонных структур сходятся во мнении, но здесь мы находим отличный общий знаменатель».

Правда, не все государства ЕС относятся к этой идее с энтузиастом. Например, в Германии, где уже осушены более 90 процентов торфяников, реакция армии сдержанная. Представитель Службы инфраструктуры и окружающей среды Бундесвера заявил, что «повторное затопление водно-болотных угодий может быть как выгодным, так и вредным для самих операций НАТО». Ведь в случае нападения России немецким войскам пришлось бы срочно выдвигаться через свою страну на восточный театр действий, а болота серьёзно бы ограничили передвижение военной техники.

Также болота совершенно не защищают от главного орудия войны 21 века — ракет и дронов. Зато их восстановление сильно ударит по сельскохозяйственной отрасли. Оно значительно сократит площадь возделываемых земель и оставит без работы многих фермеров.

Таким образом, далеко не всем странам ЕС подходит сей экзотический оборонный рецепт. Но Польша, Литва и Финляндия уверены, что им он — весьма полезен, и готовы заболачиваться ради повышения боеспособности родной страны.