Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы ожидали большего»: план ЕС по замороженным активам РФ провалился - Politico 4 2193

В мире
Дата публикации: 19.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: «Мы ожидали большего»: план ЕС по замороженным активам РФ провалился - Politico
ФОТО: LETA

Правительства европейских стран не смогли достичь соглашения о передаче замороженных российских активов Украине по рехзультатам саммита в Брюсселе, что стало серьезным ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico.

Вместо этого странам пришлось согласовать экстренный резервный план, основанный на совместном долге ЕС, который в течение нескольких недель продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и который считался маловероятным до последних часов перед заключением соглашения. В качестве еще одного удара по единству ЕС, три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — не примут в нем участия.

"В конечном итоге, после сегодняшнего дня наша поддержка Украины гарантирована", — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, после завершения саммита.

Хотя соглашение позволяет всем заявить о победе, это не то решение, за которое Германия и ЕК выступали в преддверии этого саммита.

"Конечно, некоторым это не понравилось… они хотят наказать Путина, забрав его деньги", — сказал Де Вевер, имея в виду первоначальный план использования российских активов. – "Но "политика — это не эмоциональная работа, и рациональность возобладала".

×
Читайте нас также:
#Украина #Европейская комиссия #Урсула Фон Дер Ляйен #Фридрих Мерц #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
27
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео