Поскольку правящая коалиция не отказывается от поправок, упрощающих увольнение руководителя LRT (общественнное литовское СМИ), в четверг на Площади независимости у литовского Сейма вновь собрались тысячи людей на протест в защиту свободного слова.

Протестующие собирались у костров на площади, держали триколоры, исторические флаги с Витисом и плакаты с надписями: „Мяу – может, так понятнее?“, „Жемайтайтис, Скарджюс, отпустите Науседу – позор оставьте себе“, „Без свободного слова не будет государства“, „Корона тяжела, когда нет позвоночника“.

В основной день протеста – в среду – у Сейма собралось более 10 тысяч человек.

Заместитель главного редактора делового издания Verslo zinios Люция Зубруте на протесте заявила, что поправки к закону об LRT направлены на „политизацию общественного вещателя“.

„И давайте не будем наивными: этой политизацией охотно воспользуются все последующие власти, независимо от того, какие партии будут избраны. Они точно будут рады, что кто-то проложил эту дорожку, по которой в дальнейшем можно будет оказывать давление на все СМИ, а не только на общественного вещателя“, – сказала Зубруте.

Основательница кинофестиваля Scanorama Гражина Арлицкайте выразила сожаление, что спустя 35 лет независимости снова приходится бороться за то, чтобы голос народа был услышан.

Между тем писательница Кристина Сабаляускайте заявила о необходимости требовать досрочных выборов.

Как сообщало агентство BNS, правящие планировали уже в четверг принять поправки, согласно которым генеральный директор LRT может быть уволен по результатам тайного голосования голосами семи из 12 членов Совета вещателя на основании неутверждённого годового отчета или ненадлежащего исполнения функций.

С целью снижения напряженности между инициаторами поправок и протестующими президент Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене призвали Совет LRT уйти в отставку. Это также повлекло бы за собой уход директора и её заместителя.

Действующий закон предусматривает, что генеральный директор LRT может быть уволен путём открытого голосования при наличии восьми из 12 голосов членов Совета, а основанием для увольнения должен служить общественный интерес.

Однако на данный момент парламент одобрил ироничную поправку оппозиции о том, что в процессе увольнения должен участвовать кот депутата Агне Ширинскене – Нуодегулис (Уголёк).

Это одно из сотен предложений оппозиции, направленных на затягивание принятия поправок.