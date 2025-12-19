Подписание торгового соглашения между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР (в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай - прим.)перенесли на январь, пишет издание Politico.

Изначально подписать документ о создании зоны свободной торговли, переговоры вокруг которого шли четверть века, планировалось в ближайшие выходные.

Не сумев достичь единства по тексту, члены ЕС решили взять дополнительное время для согласования. Расклад сил в блоке изменила Италия, которая на проходящем в Брюсселе саммите ЕС назвала немедленное подписание сделки с МЕРКОСУР преждевременным.

Фермеры хотят взаимности

Проект соглашения ЕС с МЕРКОСУР вызывает особое беспокойство в странах с большим и влиятельным агросектором, особенно во Франции и Польше. Там опасаются, что европейские фермеры не смогут конкурировать с дешевым импортом из Латинской Америки. Эту точку зрения подтвердили забастовками и акциями протеста сами европейские аграрии.

На этом фоне итальянский прмеьр-министр Джорджа Мелони присоединилась к стану сомневающихся, предложив дождаться окончательного согласования пакета дополнительных мер по защите агросектора и обсудить его с предстателями отрасли. "Это не означает, что Италия намерена блокировать или выступать против соглашения, а скорее, что она намерена одобрить его только тогда, когда оно будет содержать адекватные взаимные гарантии для нашего сельскохозяйственного сектора", – подчеркнула Мелони.

Речь идет о гарантиях, которые по тербованию Франции обещает европейским аграриям Еврокомиссия. Они касаются защиты их интересов в случае, если приток импорта из стран МЕРКОСУР станет непропорционально большим.

Президент Франции Макрон настаивает на закреплении в договоре принципа взаимности в том, что касается экостандартов в сельхозпроизводстве. Он напомнил, что французские фермеры выполняли все указания ЕС по химическим веществам и пестицидам. "Это часто стоило им денег, усложняло их жизнь. А сегодня мы хотим открыть наш рынок для людей, которые не придерживаются этих правил. Это абсурдно, никто не может этого понять", - заявил он.

Еврокомиссия лоббирует заключение сделки, которая создаст одну из крупнейших в мире зон свободной торговли с доступом к 700 с лишним миллионов потребителей. Позицию Брюсселя активно поддерживают страны-экспортеры во главе с Германией.