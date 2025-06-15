Более 700 000 российских школьников сдают ЕГЭ в 2025 году. Насколько государственная идеология проникла в экзамены и по каким предметам - разбиралась DW.

С 2024 года в экзамен по истории официально включили вопросы о войне в Украине. Об этом заранее сообщил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). В задание №2, где нужно расположить три события в хронологическом порядке, добавили пункт "Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России". Впрочем, это лишь одно из десятков событий, которые могут там появиться. На специализированных сайтах, где готовят к ЕГЭ по истории, такой пункт есть лишь в одном из более чем 150 пробных вариантов второго задания этогот года.

Чаще всего упоминания о "СВО" можно встретить в задании №5. Там перечисляют шесть исторических явлений и четыре имени, которые нужно соединить. Как рассказал DW на условиях анонимности выпускник 2025 года, сдававший экзамен по истории, школьники заранее знают, что любое незнакомое имя следует относить к пункту "СВО".

Например, в одном из пробных тестов, доступных онлайн, перечисляются Петр I, Екатерина II, Иван III, Зоя Космодемьянская, Иван Кожедуб и Владимир Жога. Последний - командир в непризнанной "ДНР", погибший в марте 2022 года под Волновахой. Собеседник DW так описал принцип решения такого задания: "Имя не слышал - значит СВО". В реальном варианте теста за 2025 год, который он решал, в задании №5 значилась некая Мария Мирошниченко. Как выяснилось, это участвовавшая в боях в Украине военный медик.

В других заданиях ЕГЭ по истории нет упоминаний войны в Украине, так как хронологически они доходят лишь до времен СССР. "Это попытка сконструировать пантеон национальных героев и встроить в него людей, которых считают героями СВО", - сказал DW о задании №5 политолог Иван Фомин - руководитель инициативы Ideas for Russia в Фонде Немцова, преподаватель программы им. Немцова в Карловом университете в Праге. Он изучает идеологию современной России, в том числе в школьном образовании.

По его словам, на уроках "Разговоров о важном" используется тот же принцип: в ряд героев включают воевавших в Украине наряду с участниками Великой Отечественной войны. "Это очень похоже на часть целенаправленной стратегии", - считает Фомин. По его словам, цель властей РФ - "связать эти две войны, выстроить общий пантеон, общую линию славных исторических событий".

Еще в августе 2023 года ФИПИ объявил об удалении из кодификатора (списка тем) ЕГЭ по обществознанию таких тем, как "Демократия, ее основные ценности и признаки", "Гражданское общество и правовое государство", "Международное право", "Международная защита прав человека". Взамен добавлены темы "Духовные ценности российского общества", "Государственная политика импортозамещения", "Обеспечение национальной безопасности", "Госуправление в РФ, госслужба".

Официально власти не комментировали эти изменения. Но многие предполагали, что они отражают консервативный общественно-политический курс. Как рассказал DW выпускник, сдававший обществознание в 2025 году, международного права в пробных тестах за последние годы "никогда и не было". "А на демократию и гражданское общество и вправду стало заданий поменьше", - продолжил он. По его словам, раньше в тесте встречался вопрос об "основных ценностях демократии", теперь его нет.

При этом вопросов о неких особых "духовных ценностях России" в ЕГЭ по обществознанию так и не появилось. В тесте есть вопросы №2-4 на тему "Человек и общество". Там встречаются задания о "духовных потребностях человека", "духовной деятельности", "духовной культуре". Но нет никаких прямых отсылок к политике властей РФ или Русской православной церкви.

Зато в задании №11 - выбор верных суждений по теме "Политика" - постоянно встречается вопрос про некое воображаемое "государство Z", "страну Z" или "партию Z". Ей даются характеристики, по которым нужно определить, что это за политический режим или форма государства. Как рассказал школьник, в подготовительных тестах этого года действительно почти не было вариантов про демократию, в основном - про авторитарное или тоталитарное государство. Кроме того, многие описанные реалии совпадают с современной Россией.

Например, в одном из сборников для подготовки к ЕГЭ задание №11 звучит так: "В течение 25 лет страной Z руководит правитель, унаследовавший власть от своего отца. Он пятый представитель правящей династии. Он единолично определяет цели развития страны и способы их достижения. Опорой режима являются церковь и армия". Нужно определить, какой это тип политического лидерства. Правильный ответ - общенациональный авторитарный лидер.

В целом выпускник охарактеризовал изменения в ЕГЭ по обществознанию как "бюрократизацию экзамена". Он отметил, что в тесте стало меньше общемировых теоретических вопросов об экономике и политике, но больше практических вопросов из российского права (административного, гражданского, уголовного). Например, в одном из реальных ЕГЭ этого года в задании №25, где нужны развернутые ответы, просили объяснить "необходимость оспаривать решения госорганов в суде" и привести три примера.

Процитировал Путина - высший балл?

Еще в июне 2024 года в соцсетях стали появляться копии сочинений из ЕГЭ по русскому языку, где в качестве подтверждающей цитаты приводили высказывания Владимира Путина. Утверждалось, что за это школьникам ставили высший балл. Тогда Рособрнадзор официально опроверг эти сообщения, заявив, что "упоминание конкретных личностей или персоналий не дает никаких преимуществ". "Все источники примеров равноценны", - утверждали чиновники.

В этом году Telegram-канал "Поступашки", готовящий к ЕГЭ, повторил совет цитировать Путина в сочинении, а также призвал писать о "крови, характере и генах нашего народа". Однако в комментариях к публикации разгорелась жаркая дискуссия, многие оспорили эту рекомендацию.

"На оценочный балл это никак не повлияет. Если у тебя отвратительное сочинение, то хоть как про Путина пиши, все равно учителя проверяют больше с профессиональной точки зрения", - рассказал DW бывший учитель Павел Таланкин из города Карабаш Челябинской области. В 2024 году он снял документальный фильм "Mr. Nobody аgainst Putin" о пропаганде в школе, после чего покинул Россию.

Политолог Иван Фомин сказал DW, что даже если школьники просто цитируют Путина для повышения балла, это все равно говорит о влиянии пропаганды. "Если будут школьники, которые сначала отсидели три года "Разговоров о важном", а потом еще в вузе их нагрузили "Основами российской государственности", я опасаюсь, что какой-то эффект это будет иметь", - сказал он. По его словам, вопрос лишь в том, "искренняя ли это будет индоктринация или привычка к формальной ритуализированной демонстрации лояльности".

Умберто Эко вместо Пушкина

В остальных предметах откровенного вмешательства госидеологии нет. Из ЕГЭ по литературе, наоборот, в 2024 году исключили Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова. Это объяснили тем, что их проходят до 9 класса, а значит сдают в ОГЭ. Тогда же в ЕГЭ появились новые зарубежные писатели и поэты, например, Умберто Эко и Томас Элиот. Некоторые российские СМИ возмущались, что "Пушкина заменили иностранцами".

В 2025 году русские классики первой половины XIX века вернулись в ЕГЭ. При этом из кодификатора пропали Шаламов, Аксенов, Пелевин. Из диссидентской и эмигрантской литературы советского периода школьникам по-прежнему нужно знать, например, тексты Солженицына ("Один день Ивана Денисовича", отрывки из "Архипелага ГУЛАГ") и стихи Бродского.

В кодификаторе ЕГЭ также остаются классики из стран, которые власти РФ считают "недружественными": Диккенс, Золя, Мопассан, Сэлинджер, Хемингуэй. Из немецкоязычных - Ремарк, Рильке, Брехт. При этом с 2025 года из списка исключили британского антиутописта Джорджа Оруэлла.

Тем не менее, как рассказал DW Павел Таланкин, некоторые учителя не советуют школьникам цитировать западных авторов. "Я точно знаю, что есть учителя, которые советуют на определенные темы не высказываться. Предлагают не приводить примеры, особенно того, что связано с зарубежной литературой", - сказал он. По его словам, одна из учениц на пробном ЕГЭ процитировала "Гарри Поттера", но ей запретили, "чтобы не вызвать гнева" проверяющих.

Поручения по точным наукам

В точных и естественных науках также нет прямого вмешательства государства, так как они сложнее поддаются идеологизации. "В остальных ЕГЭ меньше политики. Потому что математику и физику с политикой не свяжешь", - подтвердил в беседе с DW Павел Таланкин.

Тем не менее Путин регулярно высказывается и об этих экзаменах. Например, в феврале 2025 года он поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, в апреле - стимулировать сдавать ЕГЭ и ОГЭ по профильной математике, физике, химии и биологии. В феврале 2024 года Путин назвал "перспективной", но "спорной" идею обязательного экзамена по математике для абитуриентов гуманитарных и творческих вузов, например, консерваторий.

Возможно, именно поэтому в 2025 году школьники стали массово жаловаться властям РФ на сложность ЕГЭ по математике. Многие родители и учителя обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая уже несколько лет занимается доносами и продвижением интернет-цензуры.