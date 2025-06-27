Baltijas balss logotype

Еще в одной стране будет введен евро со следующего года

Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Еще в одной стране будет введен евро со следующего года
ФОТО: Unsplash

Лидеры стран и правительств Европейского союза (ЕС) в четверг на саммите в Брюсселе дали зелёный свет введению евро в Болгарии с 1 января 2026 года, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Лидеры поддержали предложение Европейской комиссии (ЕК) разрешить Болгарии стать 21-й страной еврозоны.

Окончательное решение о приёме Болгарии в еврозону должны принять министры финансов стран еврозоны, однако это решение считается формальностью.

Как уже сообщалось, в начале июня ЕК признала, что Болгария выполнила все критерии для вступления в еврозону.

Болгария является членом ЕС с 2007 года. Она планировала ввести евро ещё в 2024 году, но тогда не соответствовала критериям из-за слишком высокой инфляции.

В последний раз еврозона расширялась в 2023 году, когда в неё была принята Хорватия.

#еврозона #болгария
(4)
  • bt
    bory tchist
    27-го июня

    как можно было уже заметить, тут – комментарии в основном русских "вáнeк", проживающих в странах Балтии, – неимоверно "соображающих" в экономиках всех стран мира ...

    4
    13
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го июня

    ...а ЕС обтёрся и продолжает вливать сотни миллионов € в экономику Польши. Браво ПАНЫ ПОЛЯКИ!!!

    13
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го июня

    Восхищаюсь поляками! Похоже что они единственные кто понимает что такое "€" и куда ЕС должен с ним пойти.

    11
    4
  • A
    Aleks
    27-го июня

    Может ,наконец,уступим Болгарии место задницы Европы или будем упираться?!😭

    13
    7
