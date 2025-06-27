Еще в одной стране будет введен евро со следующего года

Лидеры стран и правительств Европейского союза (ЕС) в четверг на саммите в Брюсселе дали зелёный свет введению евро в Болгарии с 1 января 2026 года, пишет LETA со ссылкой на DPA.
Лидеры поддержали предложение Европейской комиссии (ЕК) разрешить Болгарии стать 21-й страной еврозоны.
Окончательное решение о приёме Болгарии в еврозону должны принять министры финансов стран еврозоны, однако это решение считается формальностью.
Как уже сообщалось, в начале июня ЕК признала, что Болгария выполнила все критерии для вступления в еврозону.
Болгария является членом ЕС с 2007 года. Она планировала ввести евро ещё в 2024 году, но тогда не соответствовала критериям из-за слишком высокой инфляции.
В последний раз еврозона расширялась в 2023 году, когда в неё была принята Хорватия.
