Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что США предложили провести мирные переговоры с участием представителей Украины, России и, возможно, европейских стран, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Соединённые Штаты сказали, что проведут отдельную встречу с представителями России, и, насколько я понимаю, они предложили такой формат: Украина, Америка, „русские“, — и, поскольку там есть также представители Европы, возможно, и Европа. Почему я говорю „возможно“? Потому что логично было бы провести такую совместную встречу», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев примет решение о формате после того, как станет ясно, будут ли двусторонние переговоры с представителями США, возобновлённые в пятницу, результативными.

В субботу в Майами пройдут переговоры представителей России и США, на которых будет обсуждаться план прекращения войны в Украине. Ожидается, что от США в них примут участие специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

В пятницу в Майами состоялись переговоры украинской делегации с представителями США и европейскими партнёрами. Со стороны США в переговорах участвовали Уиткофф и Кушнер, а Европу представляли советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии.

«Завершилась встреча в США с американскими и европейскими партнёрами, — сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. — Мы договорились с американскими партнёрами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшем будущем».

На данный момент трёхсторонняя встреча представителей Украины, России и США не запланирована.