Польское консульство в Брюсселе было осквернено красной краской и вульгарными надписями, направленными против Европейского союза, пишет LETA со ссылкой на TVP.

Вход и фасад польского дипломатического учреждения были исписаны краской и лозунгами, в которых содержалось слово «убийцы» и вульгарные комментарии в адрес пограничного агентства ЕС Frontex с призывами открыть границы.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши сообщил государственному информационному агентству PAP, что в четверг на фасаде консульского отдела посольства Польши в Брюсселе появились лозунги явно политического характера, направленные против безопасности Польши и ЕС.

Некий неназванный сотрудник консульства заявил польской радиокомпании RMF FM: «Похоже на российскую провокацию, но это может быть что угодно. Это сделано, чтобы сеять хаос и неуверенность. Это часть более широких усилий».

По словам сотрудника, инцидент может быть связан с продолжающимся миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Варшава и Брюссель уже давно считают, что кризис организован лидером Беларуси Александром Лукашенко с целью дестабилизации ЕС, в связи с чем Польша усилила безопасность и инфраструктуру на границе.

RMF FM сообщает, что камеры видеонаблюдения зафиксировали группу из трёх-четырёх человек, оскверняющих здание. Сообщается, что бельгийская полиция планирует усилить присутствие в этом районе.

Инцидент произошёл в тот же день, когда лидеры ЕС в Брюсселе обсуждали продолжение финансирования обороны Украины от России, а также планы заключения торгового соглашения ЕС с южноамериканским экономическим блоком Mercosur.

Переговоры о возможной сделке вызвали протесты европейских фермеров в бельгийской столице: во время демонстраций они вступили в столкновения с полицией и нанесли ущерб зданиям ЕС.

Граффити и краску с фасада польского консульства уже удалили, бельгийская полиция ведёт расследование инцидента.