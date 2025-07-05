Baltijas balss logotype

Несколько регионов России подверглись ударам украинских дронов 1 500

В мире
Дата публикации: 05.07.2025
BB.LV
Несколько регионов России подверглись ударам украинских дронов

В результате ударов украинских беспилотников по нескольким регионам России в ночь на субботу зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом, сообщают местные власти и Telegram-каналы, пишет LETA со ссылкой на "Українську правду".

Власти и очевидцы сообщают об ударах по различным объектам в Чебоксарах, Энгельсе и Саратове.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что обломки сбитых дронов нанесли повреждения жилым домам в Саратове и Энгельсе.

Тем временем жители Энгельса в соцсетях сообщают о взрывах в районе военного аэродрома.

В Чебоксарах дроны атаковали одно из промышленных предприятий. На видеозаписях, распространённых в социальных сетях, видно сильное возгорание. После удара в городе зафиксированы перебои с мобильным интернетом.

Telegram-канал "Astra" сообщает, что полиция Чебоксар перекрыла доступ к научно-исследовательскому институту "Прогресс", который производит антенны для беспилотников.

Между тем система наблюдения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировала пожар в районе военного аэродрома в Борисоглебске Воронежской области.

Позже Генеральный штаб Украины сообщил, что Силы специальных операций совместно с другими подразделениями в субботу нанесли удар по аэродрому в Борисоглебске, где базируются российские военные самолёты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

По имеющейся у Генштаба информации, удар пришёлся по складу управляемых авиационных бомб и учебному самолёту. Возможно, повреждены и другие воздушные суда.

Читайте нас также:
#война рф и украины
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • LS
    Luka Senka
    5-го июля

    Хорошая новость.Так продолжать.

    4
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 373
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 380
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 295
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 435

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 18
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 24
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 34
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 36
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 50
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 57
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 18
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 24
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео