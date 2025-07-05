Несколько регионов России подверглись ударам украинских дронов

В результате ударов украинских беспилотников по нескольким регионам России в ночь на субботу зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом, сообщают местные власти и Telegram-каналы, пишет LETA со ссылкой на "Українську правду".

Власти и очевидцы сообщают об ударах по различным объектам в Чебоксарах, Энгельсе и Саратове.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что обломки сбитых дронов нанесли повреждения жилым домам в Саратове и Энгельсе.

Тем временем жители Энгельса в соцсетях сообщают о взрывах в районе военного аэродрома.

В Чебоксарах дроны атаковали одно из промышленных предприятий. На видеозаписях, распространённых в социальных сетях, видно сильное возгорание. После удара в городе зафиксированы перебои с мобильным интернетом.

Telegram-канал "Astra" сообщает, что полиция Чебоксар перекрыла доступ к научно-исследовательскому институту "Прогресс", который производит антенны для беспилотников.

Между тем система наблюдения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировала пожар в районе военного аэродрома в Борисоглебске Воронежской области.

Позже Генеральный штаб Украины сообщил, что Силы специальных операций совместно с другими подразделениями в субботу нанесли удар по аэродрому в Борисоглебске, где базируются российские военные самолёты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

По имеющейся у Генштаба информации, удар пришёлся по складу управляемых авиационных бомб и учебному самолёту. Возможно, повреждены и другие воздушные суда.