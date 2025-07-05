Трамп «очень недоволен» разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что остался "очень недоволен" последним телефонным разговором с российским президентом Владимиром Путиным, пишет LETA со ссылкой на DW.

В то же время разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся на следующий день, Трампа, по его словам, удовлетворил.

Отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолёта Air Force One, Трамп сообщил, что во время телефонного разговора, состоявшегося в четверг, он предупредил Путина о возможности усиления санкций США против России.

Хозяин Белого дома добавил, что такая перспектива беспокоит российского лидера и что тот понимает — новые санкции действительно могут быть введены.

Одновременно Трамп признал, что единственное желание Путина — "продолжать убивать людей".

"Это очень тяжелая ситуация. Я уже говорил вам, что был очень недоволен своим разговором с президентом Путиным. Он хочет идти до конца, просто продолжать убивать людей, это плохо", - сказал Трамп.

Комментируя же разговор с Зеленским, президент США отметил, что беседа была "хорошей" и в ходе неё обсуждались различные вопросы.

"Считаю, что это был очень хороший разговор, очень стратегический разговор", — заявил Трамп.

На вопрос о поставках оружия Украине он ответил: "Мы им помогали и продолжим помогать".

"Ситуация довольно сложная. Посмотрим, что будет дальше", — добавил хозяин Белого дома, не вдаваясь в подробности.

Вскоре после этого, отвечая на конкретный вопрос о поставках Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, он сказал: "Да, возможно".