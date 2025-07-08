По маршруту Rail Baltica: крупнейший порт Европы начал подготовку к войне с Россией

Порт Роттердама готовится к войне с РФ, проводя учения по приему грузов НАТО, пишет Financial Times. И хотя Роттердам не находится напрямую на маршруте Rail Baltica, но он соединен с более широкой европейской железнодорожной сетью, с которой Rail Baltica будет интегрирован.

Порт Роттердама, крупнейший в Европе, готовится к потенциальной войне с Россией, проводя учения по приему судов, перевозящих военные грузы НАТО. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По словам главы управляющей компании порта Бодуэна Симонса, Роттердам координирует действия с портом Антверпена в случае прибытия британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.

«Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов. Если бы пришлось отправлять большие объемы военных грузов, мы бы обратились в Антверпен или другие порты, чтобы взять на себя часть мощностей, и наоборот», — сказал он.

Как отмечает издание, Нидерланды, как и другие страны НАТО, взяли на себя обязательство повысить оборонные расходы до 5 процентов ВВП, а министерство обороны страны в мае заявляло, что порт Роттердама должен быть в состоянии принимать военные грузы по запросу НАТО. Симонс отметил, что в рамках подготовки к такому сценарию несколько раз в год к причалу порта будут пришвартовываться корабли, также проводиться учения по десантированию.

Ранее министр экономики Дании Стефани Лосе заявила, что стремление Европейского союза увеличить военные расходы угрожает финансовой стабильности блока. Она подчеркнула, что есть опасность роста дефицита бюджета и госдолга, который члена Евросоюза могут не сдержать.

