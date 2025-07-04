Baltijas balss logotype

Страны Балтии указали ЕС путь: дать ещё денег на «военный проект» Rail Baltica и убедить США помогать Украине

Политика
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Страны Балтии указали ЕС путь: дать ещё денег на «военный проект» Rail Baltica и убедить США помогать Украине
ФОТО: LETA

Вести диалог с США о поддержке Украины, увеличить расходы на оборону и обеспечить деньгами проект Rail Baltica как "основу военной мобильности НАТО на востоке" - такие рекомендации "выписали" Брюсселю президенты Латвии, Эстонии и Литвы.

Президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу на встрече в Таллинне, обсуждая вопросы сотрудничества и безопасности стран Балтии, подчеркнули, что Европа должна брать на себя большую ответственность за свою безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии президента Эстонии.

"Это также означает увеличение расходов на оборону, к чему все три страны готовы. Эстония уже в этом году выполнит цель по расходам на оборону в размере 5% от ВВП", - сказал Карис.

Президенты также обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. Президент Эстонии отметил, что укрепление безопасности Европы идет рука об руку с тесным трансатлантическим сотрудничеством. Он считает важным продолжать интенсивный диалог с Соединенными Штатами Америки, чтобы укрепить сотрудничество в сфере обороны и обеспечить постоянную поддержку Украины.

Еще одной важной темой стала региональная инфраструктура и сотрудничество в области обороны. ""Rail Baltica" и "Via Baltica" являются основой военной мобильности НАТО на востоке. В настоящее время в Эстонии ведется строительство основной трассы, а работы на остальных участках начнутся в этом году. Важно обеспечить продолжение необходимого финансирования из долгосрочного бюджета Европейского союза", - подчеркнул президент Эстонии.

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу вечером также присутствуют на представлении Праздника танца "Iseoma" на стадионе "Калев" в Таллинне.

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го июля

    Але, вы когда займётесь нашей маленькой страной? Или у нас всё прекрасно, как никогда?

    28
    3

