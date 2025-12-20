Омбудсмен раскрыла, что, по её мнению, на самом деле создаёт гигантскую бюрократию в Латвии

Дата публикации: 20.12.2025
В передаче TV24 "Kārtības rullis" омбудсмен Карина Палкова объяснила, как, по её мнению, формируется бюрократия в государственном управлении, подчеркнув, что её суть зачастую связана с незаинтересованностью работников и отсутствием ответственности, пишет LA.LV.

По словам Палковой, основной причиной бюрократии является неспособность или нежелание конкретных людей выполнять свои обязанности.

"Мне кажется, бюрократия возникает тогда, когда в каждом учреждении кто-то не делает свою работу. Тогда другое учреждение берёт на себя ответственность, делает работу за других и так далее. Это и есть невыполнение своей работы. Это абсолютная бюрократия", – отметила Палкова.

Омбудсмен подчеркнула, что цель учреждений – предоставление качественных услуг жителям, особенно тем, кто находится в более уязвимом положении: "Что касается того, какой должна быть работа учреждения, мне кажется, что учреждение – это качественная услуга. Как офис омбудсмена должен предоставлять качественную услугу, так и Генеральная прокуратура, потому что мы работаем на благо людей. Зачем вообще нужно государственное управление? Чтобы оказывать поддержку человеку, который находится в более слабой позиции. Это инструмент поддержки, но в какой-то момент мы поняли это иначе и начали, наоборот, указывать человеку, что и как он должен делать".

Палкова подчеркнула, что сотрудники государственного управления – это обслуживающая сфера для людей, и объём бюрократии уменьшится, если каждый работник примет на себя ответственность, а права человека будут восприниматься как приоритет. "Мы – обслуживающая сфера для человека. Но в тот момент, когда каждый наш сотрудник, мы сами это примем, появится уважение, и права человека будут в центре – бюрократии станет меньше", – пояснила омбудсмен.

#права человека #Латвия #Омбудсмен #бюрократия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
