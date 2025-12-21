Профессор, доктор истории, политолог Карлис Даукштс в интервью ТВ-24 рассказал, что в новом плане (стратегии) национальной безопасности США, то есть в плане Трампа, есть один секретный пункт. "Трамп требует создания оси из пяти стран - США, Россия, Китай, Япония и Индия. Эта ось должна заменить "большую семерку". Фактически такой подход разрушает весь баланс сил в мире. Вообще Трампу нравятся диктаторские режимы, нравятся то, как диктаторы принимают решения", - полагает политолог.