Латвия передаст Украине очередные 11 конфискованных автомобилей 6 965

Политика
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия передаст Украине очередные 11 конфискованных автомобилей

Правительство в понедельник, 22 декабря, примет решение о передаче Украине 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей и в других уголовных делах, пишет LETA.

Транспортные средства предназначены для подразделений армии Министерства обороны Украины, Национальной гвардии и Военной администрации Изюмского района.

Также украинской стороне планируется передать один мотоцикл.

Автомобили произведены в период с 2002 по 2012 год.

Их ориентировочная рыночная стоимость, по которой Государственное агентство материального обеспечения могло бы реализовать транспортные средства, составляет около 36 600 евро.

С начала развязанной Россией войны Латвия регулярно передаёт Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей и в рамках других уголовных производств.

#Украина #Латвия #автомобили #конфискация #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
