Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава комиссии Сейма: «Почему Эстония получила исключение, а мы нет?!» 2 2056

Политика
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма: «Почему Эстония получила исключение, а мы нет?!»

Инара Мурниеце о миграционной политике ЕС.

Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце в интервью ТВ-24 напомнила, что ее партия - Национальное объединение, - всегда была против "принципа солидарности", при котором все страны ЕС в рамках квот должны принять у себя мигрантов (беженцев). Если же какая-то страна отказывается, то тогда должна за каждого непринятого мигранта заплатить 20 тысяч евро.

"И вот недавно в Брюсселе было принято решение, что в отношении нескольких стран будет сделано исключением - им не нужно будет ни мигрантов в обязательном порядке принимать, ни платить. Почему такое исключение сделано для Польши понятно: эта страна приняло огромное количество беженцев с Украины,к тому же эта страна страдает от гибридных нападений Белоруссии. Но почему такое исключение сделано для Эстонии, но при этом не сделано для Латвии Литвы?!" - недоумевает депутат. Она полагает, что глава МВД ЛР Р. Козловскис был достаточно активен в этом вопросе в Брюсселе.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Польша #Латвия #миграция #беженцы #Брюссель #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
14
2
0
2
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео