Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце в интервью ТВ-24 напомнила, что ее партия - Национальное объединение, - всегда была против "принципа солидарности", при котором все страны ЕС в рамках квот должны принять у себя мигрантов (беженцев). Если же какая-то страна отказывается, то тогда должна за каждого непринятого мигранта заплатить 20 тысяч евро.

"И вот недавно в Брюсселе было принято решение, что в отношении нескольких стран будет сделано исключением - им не нужно будет ни мигрантов в обязательном порядке принимать, ни платить. Почему такое исключение сделано для Польши понятно: эта страна приняло огромное количество беженцев с Украины,к тому же эта страна страдает от гибридных нападений Белоруссии. Но почему такое исключение сделано для Эстонии, но при этом не сделано для Латвии Литвы?!" - недоумевает депутат. Она полагает, что глава МВД ЛР Р. Козловскис был достаточно активен в этом вопросе в Брюсселе.