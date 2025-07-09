Baltijas balss logotype

Тайваньская авантюра КНР может стать причиной атаки РФ на НАТО 1 754

Дата публикации: 09.07.2025
Два авторитарных лидера всегда на связи.

Генсек Рютте призвал ускоренными темпами развивать оборонку.

Китай может натравить Россию на НАТО, чтобы отвлечь внимание США от Индо-Тихоокеанского региона и попытаться захватить Тайвань, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью The New York Times. «Давайте не будем наивными: если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит своему младшему партнеру по всему этому, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и скажет ему: „Слушай, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек их внимание в Европе, напав на территорию НАТО“», — сказал Рютте.

По его мнению, вероятность такого сценария нарастает, в частности, он может воплотиться в жизнь «через 5-7 лет», и дабы этого не допустить, членам Альянса нужно сделать две вещи: стать настолько сильными, «чтобы русские никогда не решились на такой шаг», а также активнее сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом в сфере оборонной промышленности и инноваций. «Перед нами стоит огромный геополитический вызов. В первую очередь, это Россия, которая наращивает военную мощь темпами, не имеющими аналогов в новейшей истории. Сейчас она производит в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все страны НАТО за год», — отметил Рютте. Он напомнил, что, ведя войну против Украины, Россия также сотрудничает с северокорейцами, китайцами и иранцами: «Таким образом, Индо-Тихоокеанский регион и Атлантический океан становятся все более взаимосвязанными».

Рютте вновь повторил свои слова о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% ВВП — соответствующая договоренность была достигнута на последнем саммите НАТО в июне. По его словам, с учетом нынешней геополитической обстановки, Альянс не сможет защитить себя, если будет придерживаться старого двухпроцентного уровня. «Мы должны подготовить все наше общество, а не только военных… Да, это огромные расходы. Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык. Ведь Россия находится в состоянии войны во всех смыслах. Размеры ее вооруженных сил, инвестиции в танки, системы противовоздушной обороны, артиллерию, боеприпасы — все это просто поразительно», — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что сейчас главной проблемой НАТО является военное производство. «У нас просто нет оборонной промышленности, которая могла бы выпускать оружие, необходимое для сдерживания России, Северной Кореи или кого-либо еще, кто может напасть на нас. И над этим мы сейчас очень быстро работаем», — заключил генсек Альянса.

После этого интервью зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Рютте, который долгое время был премьером Нидерландов, «переборщил с волшебными грибами, любимыми голландцами», раз «ему видится сговор Китая и России по Тайваню, а затем нападение России на Европу». «Впрочем, в одном он прав: ему надо учить русский. Может пригодиться в сибирском лагере», — написал Медведев.

В начале июля министр иностранных дел Китая Ван И на закрытой встрече с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне с Украиной, сообщали источники South China Morning Post. По их словам, министр объяснил это тем, что иначе США полностью переключат свое внимание на Китай. В то же время Ван И категорически отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России. Он подчеркнул, что если бы Пекин действительно помогал Москве, «война уже давно бы закончилась».

#китай
