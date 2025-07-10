Baltijas balss logotype

Назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку оправдали 3 1108

В мире
Дата публикации: 10.07.2025
BB.LV
Назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку оправдали
ФОТО: twitter

Апелляционный суд Франции снял обвинения с независимой журналистки Наташи Рей, ранее осуждённой за клевету после заявлений о том, что супруга президента Эммануэля Макрона якобы является биологическим мужчиной. Об этом сообщил её адвокат Франсуа Данглеан.

По его словам, суд признал Рей невиновной, отменив ранее вынесенный приговор. Юрист опубликовал копию решения на своей странице в соцсетях и назвал это «победой» над Брижит и Жан-Мишелем Тронье — именем, фигурировавшим в материалах журналистского расследования.

Данглеан также отметил, что его подзащитная намерена подать иск против семьи Тронье по обвинению в «мошенническом введении в заблуждение суда».

В 2021 году Наташа Рей заявила о наличии у неё документов, которые якобы подтверждают, что Брижит Макрон была рождена мужчиной. В 2023 году суд признал журналистку виновной в клевете, но теперь это решение отменено в апелляционной инстанции.

Ранее американская публицистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент США Дональд Трамп лично просил ее отказаться от расследования, касающегося супруги президента Франции. По словам журналистки, Трамп сослался на личную просьбу Эммануэля Макрона, переданную во время визита французского лидера в Вашингтон.

Также стало известно о гибели хирурга Франсуа Фавра, который собирался дать интервью по поводу возможной смены пола женой президента Франции Брижит Макрон.

Читайте нас также:
#суд #макрон
10
3
0
1
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    10-го июля

    Если "ведьма" созналась (попробуй не сознаться, когда тебя растянули на дыбе, влили центнер воды, сломали кости), то ей оказывали "честь"- перед сожжением душили и сжигали уже мёртвой.

    4
    4
  • З
    Злой
    10-го июля

    Я бы на месте этого человека на фото занялся спортом- штанга, гантельки, телосложение ужасное!

    10
    4
  • З
    Злой
    10-го июля

    Ну может не мужчиной, но результаты европейской средневековой инквизиции все видят- тогда всех красивых европейских женщин просто сжигали, перед казнью их жестоко пытали, поскольку просто умертвить ведьму было нельзя, считалось, что в этом случае она заново переродится и толку от сожжения не будет, пытали страшно для того, чтобы красивая женщина признала себя ведьмой, отсюда полностью убитый ген симпатичных европейских женщин- низкий голос, мужеподобные фигуры, из-за чего действительно можно подумать что перед тобой мужчина, это известные факты истории, не понимаю, почему это вызывает у всех сейчас какое-то недоумение!

    8
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 375
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 382
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 297
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 437

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 4
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 7
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 27
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 35
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 41
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 43
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 4
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 7
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео