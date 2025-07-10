Назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку оправдали

Апелляционный суд Франции снял обвинения с независимой журналистки Наташи Рей, ранее осуждённой за клевету после заявлений о том, что супруга президента Эммануэля Макрона якобы является биологическим мужчиной. Об этом сообщил её адвокат Франсуа Данглеан.

По его словам, суд признал Рей невиновной, отменив ранее вынесенный приговор. Юрист опубликовал копию решения на своей странице в соцсетях и назвал это «победой» над Брижит и Жан-Мишелем Тронье — именем, фигурировавшим в материалах журналистского расследования.

Данглеан также отметил, что его подзащитная намерена подать иск против семьи Тронье по обвинению в «мошенническом введении в заблуждение суда».

В 2021 году Наташа Рей заявила о наличии у неё документов, которые якобы подтверждают, что Брижит Макрон была рождена мужчиной. В 2023 году суд признал журналистку виновной в клевете, но теперь это решение отменено в апелляционной инстанции.

Ранее американская публицистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент США Дональд Трамп лично просил ее отказаться от расследования, касающегося супруги президента Франции. По словам журналистки, Трамп сослался на личную просьбу Эммануэля Макрона, переданную во время визита французского лидера в Вашингтон.

Также стало известно о гибели хирурга Франсуа Фавра, который собирался дать интервью по поводу возможной смены пола женой президента Франции Брижит Макрон.