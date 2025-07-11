Baltijas balss logotype

Мощный сигнал Москве: Макрон раскрыл планы «коалиции по Украине»

В мире
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
Мощный сигнал Москве: Макрон раскрыл планы «коалиции по Украине»
ФОТО: Global Look Press

Макрон: страны коалиции планируют патрулировать небо и море Украины.

Государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны. Об этих планах сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — указал Макрон.

Как утверждает глава Франции, таким образом будет послан «стратегический сигнал» Москве.

#россия-евросоюз
(4)
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    У животных россии никто спрашивать не будет, что они хотят ,а что нет.

    0
    5
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го июля

    Французский дурачок опять в поезде что-то нюхал...

    7
    0
  • Е
    Ехидный
    11-го июля

    чтобы обеспечить восстановление украинсой армии ???!!! даже стыдно подумать куда Москва пошлет таких сигнальщиков !!!!

    37
    5
  • Д
    Дед
    11-го июля

    А, что уже Путин согласился о патрулировании " желающих", после капитуляции Украины? Боюсь, будут посланы эти "желающие", и Россия сама сможет патрулировать свои территории.

    42
    6
