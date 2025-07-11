Мощный сигнал Москве: Макрон раскрыл планы «коалиции по Украине»

Государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны. Об этих планах сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — указал Макрон.

Как утверждает глава Франции, таким образом будет послан «стратегический сигнал» Москве.