Протоиерей Андрей Ткачёв выразил обеспокоенность демографическим кризисом в России, заявив, что население страны «исчезает и уменьшается». В ходе проповеди, запись которой опубликовал «Блокнот», он напомнил о существовавшей когда-то традиции многодетных семей, из-за которой, по его мнению, появилась «русская глупость о том, что „бабы еще нарожают“». «Наступило такое время, когда бабы уже никого не нарожают: стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать», — посетовал он.

При этом Ткачёв, активно поддерживающий развязанную Владимиром Путиным войну в Украине, где потери российской армии достигли миллиона человек убитыми и изувеченными, добавил: «Нам нужно хранить свой народ». «Беречь народ от наркомании, от гибели за рулем в пьяном виде, от алкоголизма, от бессмысленных смертей, как это бывает у молодежи — зацеперы там всякие», — пояснил священник. Однако тут же предложил альтернативу: «Лучше бы на фронт пошел — погиб бы как солдат, с оружием в руках».

Между тем Россия действительно переживает глубокий демографический спад. Согласно данным Росстата, в 2024 количество новорожденных составило 1,222 миллиона — минимальный показатель с 1999 года. Демограф Алексей Ракша отмечал, что если учесть, что в 1990-х в статистике не было Чечня и аннексированного Крыма, то на сопоставимой территории уровень рождаемости достиг минимальных значений более чем за два столетия.

В январе 2025 года, согласно официальной статистике, суммарный коэффициент рождаемости в России — то есть среднее число детей, рожденных одной женщиной, — упал до 1,399. Это самый низкий показатель за последние 18 лет. В Кремле такой уровень официально называли «катастрофой» для будущего страны.

Несмотря на регулярные заявления Владимира Путина о необходимости повышения рождаемости, реальные тенденции остаются негативными. В 2023 году Путин призывал россиян «возродить традицию» многодетных семей и рожать по семь–восемь детей, как это было принято на Руси. Однако россияне не спешат следовать этим призывам.

По данным ВЦИОМ, за два десятилетия правления Путина доля россиян, не желающих заводить детей, утроилась. Исследование Высшей школы экономики показывает, что ключевыми причинами отказа от родительства россияне называют продолжающуюся войну с Украиной, нестабильную внутриполитическую обстановку, финансовые трудности и высокий уровень тревожности в обществе.

Прогнозы ООН также не внушают оптимизма. Там ожидают, что до конца 2070-х годов ежегодная естественная убыль населения (разница между смертностью и рождаемостью) в РФ составит от 500 до 700 тысяч человек. К концу XXI века Россия может потерять до 40 миллионов граждан. Даже с учетом миграции численность населения будет продолжать снижаться: по оценкам ООН, к 2035 году в стране останется около 140 миллионов человек, к 2050 году — 136 миллионов, а к 2100-му — лишь 126 миллионов.