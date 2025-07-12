Европейские лидеры обеспокоены тем, что Трамп может попытаться протащить такое соглашение без согласия Украины.

В Белом доме ясно дали понять, что если президент США Дональд Трамп будет принимать участие в мирных переговорах по завершению войны, Украине, вероятно, придется отказаться от части территорий. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Лиза Хезелдайн.

"В настоящее время Россия стремительно продвигается через Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, и Белый дом ясно дал понять, что любое мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю", - отмечается в статье.

При этом, как пишет Хезелдайн, европейские лидеры обеспокоены тем, что Трамп может попытаться протащить такое соглашение без согласия Украины.

В то же время, несмотря на все заверения западных союзников в поддержке Киева "столько, сколько потребуется" им так и не удалось придумать альтернативный, хоть сколько-нибудь приличный план ослабления переговорной позиции Путина, пишет она.

Как говорится в статье, есть надежда, что ситуация ещё может измениться в пользу Киева. В частности, Трамп пообещал предоставить Украине новую военную помощь впервые с момента своего возвращения в Белый дом, а также намекнул на "важное заявление" по России, хотя пока неясно, какое именно, хорошее или плохое.

"Но даже если Трамп наконец введёт новые, жёсткие санкции и вместе с Европой начнёт поставлять весь спектр оружия, о котором Украина постоянно просит, нужно задаться вопросом: не будет ли этого слишком мало и слишком ли поздно?", - подчеркивает обозреватель The Telegraph.

Она подчеркивает весьма показательный факт, что во время встречи коалиции "желающих" на этой неделе планы по отправке миротворческих сил на Украину в случае прекращения огня были отложены в долгий ящик, "как молчаливое признание того, что прекращение огня вряд ли произойдет в ближайшее время".

Эксперты отмечают, что разочарование Трампа российским лидером Владимиром Путиным и его нежеланием идти на уступки в переговорах о прекращении войны достигло критической точки. Однако, к сожалению, это вовсе не значит, что американский лидер займет безоговорочно проукраинскую позицию.

Западные союзники Украины по-прежнему полагают, что Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании, а Зеленского — как основное препятствие на пути к достижению реального мирного соглашения.